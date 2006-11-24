جامعه نیاز به احزاب و گروههای جدید دارد / متاسفانه طرفداران دوم خرداد و سوم تیر پیام رای مردم را درک نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز در همایش فعالان ستادهای انتخاباتی ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی سخن می گفت،اظهار داشت : دوران آنکه عده ای با شارلاتان بازی و ارائه شعارهای فریبنده آرای مردم را به خود اختصاص دهند، گذشته است و مردم دیگر نمی پذیرند کسی بخواهد با عوام فریبی بر آنها حکومت کند.

وی افزود: امروز هرکسی که رای مردم را می خواهد و قصد دارد در اداره جامعه نقش آفرینی کند، باید با مردم صادقانه برخورد کند و اگر در هر مقطعی اشتباهی از او سر زد، آن را صادقانه با مردم در میان گذارد و از اعتراف به اشتباه خود نهراسد.

وی در ادامه افزود: مدت هاست که جنگ، ناامنی و کودتا تمام شده و ما وارد دوران جدید آرامش، پیشرفت ، توسعه علمی و اقتصادی شده ایم و عرصه های علمی، اقتصادی و سیاسی یک فضای پرنشاط را در کشور بوجود آورده ولی این اتفاق ایده آل نبوده و نیاز به یک پیشرفت گسترده دارد.

وی تصریح کرد: در انتخابات دوم خرداد و سوم تیر، ملت ایران به دنبال فضای آزاد برای ظهوراستعداد های خود واثبات توانایی هایش بود ومتاسفانه نه احزاب و گروه های اصلاح طلب و نه احزاب و گروههای اصولگرا هیچ یک از این دو فضا را درک نکردند.

این فعال سیاسی اضافه کرد: هر دو جریان مذکور متاسفانه به نوعی گمان می کنند مردم نقش محوری و مدیریتی در ایجاد دو واقعه دوم خرداد و سوم تیر نداشته اند و این نخبگان بودند که این دو واقعه را طراحی و مدیریت کردند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بیان داشت: امیدوارم حرکت های صادقانه که خواسته های مردم است بتواند با انتخاب رویکرد خدمت مخلصانه وکم کردن فاصله خود با مردم نیت خود را درخدمت همه جانبه به مردم اثبات کرده و فرصت خدمتگذاری بیابد.

وی افزود : در شرایط کنونی جامعه نیاز به احزاب و گروههای جدید دارد که بتواند نیازهای جامعه را بشناسد و با صداقت کامل خواسته های مردم را بررسی و به اجرا بگذارد.

محسن رضایی ادامه داد: بعد از آن طرفداران دوم خرداد به واسطه عدم درک مردم در دوم خرداد 76 آراء خود را در سوم تیر 84 به طرفداران جریان حاکم واگذار کردند، متاسفانه طرفداران سوم تیر نیز پیام رای مردم را درک نکردند.

وی با تحلیل نحوه مدیریت جریان دوم خرداد در کشور و به خصوص نوع تعامل آنها با جامعه بین الملل و کوتاه آمدن آنها در مقابل زیاده خواهی دشمنان نظام که از دلایل رویگردانی مردم از آنها بود، اظهار داشت : خواسته و پیام مردم از نوع رای آنها در سوم تیر 84 ماجراجویی در عرصه بین المللی نبوده و رای ندادن مردم به کاندیداهای احزاب به معنای این نبود که جریان حاکم فعلی همه نخبگان را از عرصه مدیریت کشور کنار بگذارد.

رضایی همچنین با بیان اینکه پرونده هسته ای کشورمان بیش از یک سال و نیم است که پشت در شورای امنیت مانده است، تصریح کرد: دشمنان ما مدعی بودند در مدت یک ماه می توانند تکلیف این پرونده را در شورای امنیت روشن کنند که به لطف خدا هنوز موفق نشده اند و قطعا حضور پرشور مردم در دو انتخابات پیش رو انتخابات خبرگان و شورای شهر ضعف و تردید دشمنان در مسیر برخورد با کشورمان به واسطه پرونده هسته ای را مضاعف خواهد کرد.