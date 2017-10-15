به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی صبح امروز یکشنبه در دومین روز تمرین ملی پوشان جوان وزنه برداری ایران حضور یافت و از تمرینات آنها بازدید به عمل آورد.



در پایان این تمرین، رئیس فدراسیون وزنه برداری به نفرات حاضر در نخستین مرحله اردوی تیم جوانان گفت: این اردو برای حضور پرقدرت شما تشکیل شده تا با آمادگی بالا به مصاف حریفان خود در رقابتهای جهانی و آسیایی در سال ۲۰۱۸ بروید. محمدحسین برخواه سرمربی تیم و علی اکبر خورشیدی فر به نحو مطلوبی شما را برای این رویدادهای مهم آماده خواهند کرد. در روزهای آینده نیز برخی از ملی پوشان از اردو خارج می شوند و باید بدانند، وقتی به شهرهای خودشان بازمی گردند، برای سایر ورزشکاران یک الگو باشند و بیشتر از گذشته به مربیان خود احترام بگذارند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری خاطرنشان کرد: دوپینگ خط قرمز فدراسیون وزنه برداری است و با استفاده از مواد غیرمجاز و نیروزا با قاطعیت برخورد و مبارزه می کنیم.

در ادامه نیز محمدحسین برخواه سرمربی تیم های پایه ای کشورمان مسائلی را برای نفرات اردونشین بازگو کرد و گفت: کار برای قهرمانی و رفتن روی سکوهای رقابتهای بین المللی بسیار سخت است. این اردوها برای آمادگی شما در راستای حضور در مسابقات سطح بالای جهانی برگزار می شود. از این رو باید تمرینات را با نظم و جدیت انجام بدهید تا با آمادگی بالایی در مسابقات حاضر شوید. همچنین مطمئن باشید با تمرکز و اعتماد به نفس به هدف های خود دست خواهید یافت.

اکبر خورشیدی فر مربی تیم جوانان هم در خصوص برپایی منظم اردوهای تیم ملی در رده های سنی مختلف خاطرنشان کرد: تیم جوانان در سال آینده قصد دارد از عنوان قهرمانی خود در آسیا و جهان دفاع کند و با قدرت سومین قهرمانی پیاپی در این رده سنی را بدست آورد.

وی در پایان گفت: از وزارت ورزش و جوانان درخواست دارم تا با حمایت ها بیشتر از رشته وزنه برداری، شرایطی را فراهم کند تا قهرمانی های رده سنی پایه در آسیا و جهان ادامه داشته باشد.