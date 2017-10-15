هدف آمریکا جلوگیری از اقدامات سپاه در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار صفرعلی اسماعیلی ظهر یکشنبه در جمع مردم شهرستان بشرویه در مسجد حجت این شهرستان گفت: کینه آمریکا از گذشته دور و از ابتدای تاسیس انقلاب اسلامی بوده و ما نیز به این کج دهنی ها عادت کرده ایم.

وی افزود: چندروزی ست که زمزمه و پیام های مسخره امریکا درخصوص تحریم سپاه به گوش میرسد اما بایستی بداند که ما کوچکترین اهمیتی به این حرف های بی ارزش او نمی دهیم.

جانشین فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار داشت: آمریکا همواره در مقابل ایران در تمامی صحنه ها چه نظامی و چه غیرنظامی شکست خورده است.

سرهنگ اسماعیلی بیان کرد: ما همان ملتی هستیم که در زمان هشت سال دفاع مقدس با دست خالی در مقابل رژیم صهیونیستی عراق که ۶۸ کشور نیز حامی بودند ایستادگی کردیم لذا دشمن بایستی بداند این سخنرانی های مسخره ذره ای ترس و واهمه در دل ما وارد نمی کند.

وی افزود: تمام هدف امریکا از این اقدامات جلوگیری از فعالیت های سپاه در منطقه است اما نمی داند که فرزندان سپاهی و نظامی این مرز و بوم با پیروی از فرمان مقام معظم رهبری برای حفظ اسلام و حرمین شریفین از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

جانشین فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی تاکید کرد: حرف های مسخره رئیس جمهور امریکا، صحبت تازه و بااهمیتی نیست چرا که سپاه استوار ایستاده و در این بین تنها دشمنان بایستی بدانند که جسارت های آنان بی جواب نخواهند ماند.

سرهنگ اسماعیلی گفت: این سرزمین علاوه بر قدرت های نظامی و پهبادها و موشک اندازهای قوی، فرزندانی همچون حججی دارد که با یک فرمان مقام معظم رهبری چشم دشمن را کور می کند.

وی همچنین خطاب به مسئولانی که برجام را مثبت ارزیابی می کردند نیز گفت: خوشبختانه اقدامات اخیر امریکا چهره زشت او را باری دیگر به همه مردم و مسئولان نشان داد و همه به این نتیجه رسیدند که جای هیچ اعتماد و صحبتی با این دولت کثیف امریکایی باقی نمی ماند.

سرهنگ اسماعیلی اظهار داشت: امروز دولت و ملت همه باید در کنار یکدیگر کمک کنند تا چند سال عقب ماندگی را که به دلیل عهد بستن با دشمن داشته ایم را جبران نمایند.

جانشین فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: امروز بایستی هوشیارتر از قبل عمل کرده و بدانیم که دشمن به دنبال جنگ نظامی نیست بلکه سعی در براندازی اندیشه و اعتقادامات دارد و در این راستا با به وجود آوردن داعش تلاش کرده تا بین مسلمانان نیز تفرقه بیندازند.

سرهنگ اسماعیلی گفت: در مقابل توطئه های دشمن تنها راه حفظ بصیرت و هوشیاری و عمل نمودن به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی خطاب به مردم شهرستان بشرویه نیز گفت: خوشبختانه بشرویه شهری با مردمانی ولایتمدار است و سابقه طولانی در بحث عفاف و حجاب دارد که انتظار می رود امروز نیز ارزش های خود را به ویژه در بحث حجاب حفظ کنند.