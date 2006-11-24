صهیونیست ها چهار فلسطینی را شهید و زخمی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پزشکی و امنیتی فلسطین گزارش دادند که نظامیان اسرائیلی امروز با یورش به اردوگاه "عسکر" در منطقه نابلس در کرانه باختری و تیراندازی به سوی گروهی از فلسطینیان، دو نوجوان 15 و 19 ساله فلسطینی را زخمی کردند.

از سوی دیگر، منابع پزشکی و شاهدان فلسطینی گفتند که یک کودک 9 ساله فلسطینی نیز براثر اصابت گلوله نظامیان اسرائیلی در شرق شهرک جبالیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

منابع فلسطینی همچنین گفتند که یک نفر از اعضای یگان اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز در جریان تصویر برداری از یورش نظامیان ارتش رژیم اشغالگر قدس در نزدیک شهرک بیت لاهیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

اسرائیل امروز با رد پیشنهاد گروههای فلسطینی برای توقف شلیک موشک به درون فلسطین اشغالی در مقابل توقف تجاوزگری این رژیم به مناطق فلسطینی، بر ادامه تجاوزگری های خود علیه فلسطینیان تاکید کرد.