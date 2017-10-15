بیماری های قلبی و عروقی نخستین علت مرگ در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوشا، عصر یکشنبه، در کارگروه کشوری اجرای سند کاهش بیماری های غیر واگیر در برنامه های سلامت شغلی اظهار کرد: امروز ۹۰ درصد از مرگ و میر ها مرتبط به بیماری های غیر واگیر است.

وی با اشاره به اینکه بیماری های قلبی و عروقی نخستین علت مرگ و میر به شمار می آید، افزود: دومین عامل مرگ و میر در کشور ایران سرطان با ۱۵.۴ درصد و حوادث با ۱۰.۲۶ در ردیف بعدی قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت گفت: میزان مرگ و میر در بیماری های همچون بیماری تنفسی ۶.۹۹، دیابت ۵.۴ و سایر موارد ۱۵.۶۲ در کشور را شکل می دهند.

وی افزود: کاهش مرگ و میر زود رس یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی محسوب می شود که باید نسبت به این موضوع توجه اساسی صورت گیرد.

کوشا با بیان اینکه امروز در مسیری قرار گرفته ایم که می توانیم اقدام خوبی در راستای اجرای سند بیماری های غیر واگیر برای کارمندان داشته باشیم، اظهار کرد: با اجرای این سند اتفاق بزرگی در قالب پیشگیری از بیماری های غیر واگیر شغلی اتفاق افتاده‌ است.

وی تصریح کرد: سندی را به منظور کنترل مصرف الکل، دخانیات، نداشتن فعالیت‌های فیزیکی و رژیم غذایی ناسالم تا سال ۲۰۲۵ در دستور کار خود قرار داداه ایم.

فعالیت ۱۵۰ هزار نفر شاغل در گلستان

در ادامه معاون فنی مرکز بهداشت گلستان، سید مهدی صداقت گفت: در حال حاضر تعداد ۱۵۰ هزار نفر شاغل در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۸ هزار راننده برون شهری هستند که در معرض تصادفات و آسیب ها قرار دارند، افزود: بیش از ۱۰ هزار راننده مورد معاینه قرار گرفتند.

صداقت اظهار کرد: وی اظهارداشت: با توجه به اینکه مدت ها است که دستگاه های اجرایی در راستای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر اعلام آمادگی کردند اما برنامه متناوبی در این راستا تدبیر نشده است.

وی در خصوص سلامت افراد شاغل، تصریح کرد: از نظر تحرک بدنی کارمندان در معرض آسیب هستند که این نیازمند به توجه اساسی و تدابیر است.