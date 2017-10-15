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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

برخی منابع به المیادین اعلام کردند:

نشانه های گشایش بحران کرکوک میان بغداد و اقلیم

نشانه های گشایش بحران کرکوک میان بغداد و اقلیم

برخی منابع سیاسی از نشانه های گشایش بحران دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان درباره کرکوک و نقش مستقیم سردار سلیمانی در این زمینه با هماهنگی بغداد پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از منابع سیاسی اعلام کرد: نشانه های گشایش نسبی در بحران دولت مرکزی با اقلیم کردستان درباره کرکوک آشکار شده است.

این منابع بیان کردند: سردار قاسم سلیمانی نقش مستقیم در حل بحران کرکوک با هماهنگی بغداد دارد.

به گفته این منابع؛ به احتمال قوی ظرف ۲۴ ساعت حل بحران اوضاع کرکوک اعلام می شود و در این راستا برای حل بحران کرکوک اتحادیه میهنی کردستان با هماهنگی کامل با بغداد اداره کرکوک را برعهده می گیرد.

بر اساس این گزارش؛ حل بحران کرکوک شامل مناطق و چاههای نفتی آن نیز می شود و نیروهای عراقی به موجب آن به پادگانهای خود باز می گردند.

این منابع بیان کردند: بغداد بر جلوگیری از هر گونه برخورد با نیروهای پیشمرگه در کرکوک به ویژه در میادین نفتی تمایل جدی دارد.

بر همین اساس استاندار کنونی کرکوک عوض می شود و جایگزین وی از اتحادیه میهنی خواهد بود.

کد مطلب 4114700

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