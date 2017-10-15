محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی و خروجی مدل‌ها امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر و مناطقی از اردبیل ابرناکی و بارش پراکنده باران ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از روز دوشنبه علاوه بر سواحل شمالی در مناطقی از استان آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز، رگبار و رعدوبرق و وزش باد موقتی شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم در ادامه با بیان اینکه روز دوشنبه و سه‌شنبه در مناطق غربی و مرکزی کشور شاهد وزش باد شدید و در برخی مناطق با گردوخاک خواهیم بود، گفت: دمای هوا از دوشنبه شب تا آخر هفته درنیمه شمالی کشور ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به این مقدمه وضعیت جوی قم از روز دوشنبه صاف تاکمی ابری، از بعدازظهر همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که بیشترین شدت وزش باد در غرب استان خواهد بود.

ترابیان افزود: روز سه‌شنبه نیز وزش باد در بیشتر ساعات و به‌صورت شدید به همراه گردوخاک ادامه می‌یابد و طی این مدت بیشینه سرعت باد در سطح استان به ۶۰ کیلومتر برساعت با جهت غربی پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم گفت: از دوشنبه شب تا آخر هفته در استان قم دمای هوا ۸ تا۱۰ درجه‌ سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی در پایان ابراز داشت: با توجه کاهش محسوس دما و وزش باد شدید و گردوخاک طی روزهای آینده در استان قم، به کلیه نهادها و ارگان‌ها، به‌خصوص به‌گلخانه‌داران توصیه می‌شود اقدامات لازم جهت جلوگیری از مشکلات و خسارات ناشی از کاهش دما و وزش باد شدید را انجام دهند.