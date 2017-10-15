انجام هزارو ۳۰۷ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی کردستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لهونیان ظهر امروز در مراسم گرامی داشت روز جهانی استاندارد که در مجامع فجر سنندج برگزار شد، گفت: امروز به عنوان روز جهانی استاندارد در تمام دنیا معرفی شده است.

مدیر کل استاندارد استان کردستان عنوان کرد: جای بسی خوشحالی است که در جشنواره طراحی پوستر روز جهانی استاندارد یک ایرانی موفق به کسب مقام اول و پوستر جشنواره را طراحی کرد.

وی با بیان اینکه استاندارد ها شهر ها را هوشمند می کند، افزود: هوشنمد بودن شهر نیازمند هوشمند بودن اقتصاد، الکترونیک، حمل و نقل، ایمنی و در کل مردمی هوشنمد است.

لهونیان گفت: امید است که سازمان ملی استاندارد و واحد کردستان در راستای هوشنمد سازی شهر تلاش کند.

وی اشاره ای به آمار پروانه های صدور، ابطال تعلیق در موارد مختلف از مهر ماه سال ۹۵ تا مهر ماه سال جاری کرد و افزود: در سال گذشته ۱۰۱ اعطای پروانه، ۱۹ مجوز، ۱۳ مورد تمدید پروانه، ۱۶ مورد رفع تعلیق پروانه و یک هزار و ۳۰۷ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد کردستان گفت: در سال گذشته ۳۳۱ مورد آسانسور بازرسی شده و برای ۳۰۳ مود گواهی صادر و ۱۳۵ مورد بازرسی از آسانسورهای اماکن عمومی صورت گرفته که به ۶۸ مورد اخطار داده شده است.

وی گفت: در سال گذشته یک هزار و ۲۹۴ نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی و یک هزار و ۲۱۴ مورد نمونه‌برداری از آزمایشگاه‌ها صورت گرفته که ۸۶۷ مورد منطبق و ۳۴۷ نمونه متغایر با استاندارد ها بوده و همچنین در این مدت هشت هزار و ۴۹۳ مورد اقدام در زمینه بازرسی طرح طاها صورت گرفته است.

لهونیان گفت: در سطح استان ۲۵ مورد آزمایشگاه همکار و ۱۴ آزمایشگاه دیگر وجود دارد و جمعاً از واحدهای تولیدی یک هزار و ۲۱۴ مورد نمونه‌برداری انجام شده است.

گفتنی است، در پایان از واحد های نمونه استان با اهدا لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد.