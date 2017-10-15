آغاز رقابت پاروزنان ایران/ راهیابی ۶ قایق ایران به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا از صبح امروز یکشنبه ۲۳ مهرماه در شانگهای چین آغاز به کار کرد که نمایندگان ایران در هشت ماده به رقابت پرداختند که و در شش ماده مستقیما به فینال و در دو ماده به نیمه نهایی راه یافتند.

علی آقامیرزایی در کایاک یکنفره ١٠٠٠ متر بزرگسالان در رقابت با حریفانی از هند،هنگ کنگ، میانمار، فیلیپین، تایلند، چین و کامبوج در رده دوم قرار گرفت و به فینال راه یافت. در این رقابت نمایندگان چین و هند اول و سوم شدند.

در کایاک یکنفره ١٠٠٠ متر جوانان ابوالفضل درجزی با رقبایی از چین، سنگاپور، قراقستان و چین تایپه رقابت کرد و در پایان این مسابقه دوم شد و به فینال صعود کرد. در این رقابت نمایندگان قزاقستان و چین اول و سوم شدند.

در کانوی یکنفره ١٠٠٠ متر بزرگسالان کیا اسکندانی با رقبایی از چین تایپه، عراق، ازبکستان و کامبوج رقابت کرد و در رده دوم جای گرفت و راهی فینال شد. در این مسابقه قایقرانان ازبکستان و چین تایپه اول و سوم شدند.

در مسابقه کانوی یکنفره ١٠٠٠ متر جوانان محمدنبی رضایی با حریفانی از ژاپن، فیلیپین، ازبکستان و تایلند رو به رو شد و بالاتر از قایقرانان ازبکستان و ژاپن اول شد و به فینال راه یافت.

در کانوی دونفره ٥٠٠ متر بانوان بزرگسالان فاطمه کرمجانی و هیوا افضلی در رقابت با قایقرانان ویتنام، ازبکستان، میانمار و کره شمالی چهارم شدند و به نیمه نهایی راه یافتند. در این مسابقه نمایندگان ازبکستان، ویتنام و کره شمالی اول تا سوم شدند.

در رقابت کانوی دونفره ٥٠٠ متر جوانان پریسا محمدزاده و فرانک چشمه در رقابت با حریفانی از تایلند، هند، چین و ژاپن دوم شدند و به فینال راه پیدا کردند. در این رقابت قایقرانان چین و تایلند اول و سوم شدند.

در رقابت کایاک یکنفره ٢٠٠ متر جوانان شایان مافی با رقبایی از ازبکستان، سنگاپور، هنگ کنگ و چین رو به رو شد و در مصاف با این رقبا چهارم شد و به نیمه نهایی رفت. در این ماده ازبکستان، چین و سنگاپور اول تا سوم شدند.

در رقابت کانوی یکنفره ٢٠٠ متر بزرگسالان عادل مجللی با نمایندگان ازبکستان، کامبوج، عراق، فیلیپین و سنگاپور رقابت کرد و با قرار گرفتن در رده نخست به فینال مسابقات راه یافت.

این رقابت ها بعداز ظهر امروز با برگزاری دور نیمه نهایی این مواد ادامه پیدا می کند.