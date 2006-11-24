۳ آذر ۱۳۸۵، ۲۱:۱۹

در خصوص انتخابات شوراها

نادران و عطریانفر صبح شنبه مناظره می کنند

میزگرد سیاسی در خصوص «انتخابات شوراها» با حضور الیاس نادران و محمد عطریانفر صبح شنبه در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته سیاسی این انجمن میزگرد سیاسی یاد شده را با حضورالیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس و عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و محمد عطریانفر فعال سیاسی و عضو حزب کارگزاران سازندگی به منظور تبیین مسایل سیاسی و ایجاد بستری برای تضارب دیدگاه‌ها سازماندهی کرده است.

این میزگرد ساعت 10 صبح روز شنبه چهارم آذر در محل دفتر این انجمن واقع در خیابان شهید استاد نجات‌الهی، خیابان سپند شرقی، پلاک 46 برگزار می‌شود. حضور در این نشست برای عموم خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آزاد خواهد بود.
