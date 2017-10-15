به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت در برنامه «حالا خورشید» که به‌طور زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود، با اشاره به تاثیر سخنان دونالد ترامپ روی قراردادهای نفتی ایران، اظهار کرد: با شرکت‌های خارجی در حال مذاکره هستیم ، به نظرم سخنان آقای ترامپ ازسوی شرکت‌های خارجی تا حدودی قابل پیش بینی بود، اما امیدواریم بتوانیم کار را با جدیت و ارده ای که در اروپایی‌ها و آسیایی‌ها دیدیم، ادامه دهیم و ان‌شاءالله به نتیجه برسانیم.

جوانگرایی در نفت

زنگنه در پاسخ به پرسش مجری این برنامه، درباره این که چرا در سیستم نفت مدیر جوان نداریم و جوانگرایی در نفت لحاظ نشده است و هر وقت از مدیری در نفت صحبت می‌شود حدود ۵۰ تا ۶۰ سال سن دارد، توضیح داد: در سال‌های اخیر بسیار تلاش کردیم جوانگرایی در نفت اتفاق بیفتد، هم اکنون به موضوع جوانگرایی در سطوح مختلف نفت بسیار توجه می شود زیرا نیروهای جوان در خیلی از سمت‎ها می‌توانند موثر باشند.

وی با بیان این که، ما در این باره برخی اشکالات ساختاری وجود دارد که در حال برطرف کردن آنها هستیم، تصریح کرد: هم اکنون تعداد زیادی از مدیران شرکت ملی نفت جوان هستند، پیش‌تر اعلام کردم که میانگین جوانانی که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به ثمر رساندند، ۳۰ سال بوده و این موضوع بسیار مهم است، ضمن این که مذاکره با شرکت‎های خارجی برای قراردادهای نفتی را نیز همین جوانان برعهده دارند.

زنگنه به انتصاب معاون خود در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از مدیران جوان وزارت نفت در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: این مدیر جوان ۳۵ ساله در این بخش سابقه کار مفید دارد.

وی بر ضرورت توجه به مدیران جوان و در اختیار قراردادن تجربه‌های مدیران باسابقه به آنها تاکید کرد و گفت: باید این جوانان را مانند بچه‌های خودمان بدانیم و رشد دهیم، نباید با نخستین خطایی که می کنند آنها را از صحنه خارج کنیم.

زنگنه جوانان و مدیران باسابقه را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و تاکید کرد: باید از تحرک، پویایی، نوآوری، خلاقیت، جسارت و ریسک پذیری جوانان برای آینده صنعت نفت استفاده کنیم.

انرژی را هدر ندهید

وزیر نفت درباره تامین سوخت زمستانی با اشاره به این که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است، یادآور شد: ۹۳ تا ۹۴ درصد جمعیت کشور هم اکنون تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند و «گاز» سوخت نخست مصرفی در کشور است.

وی افزود: همچنین برای نیروگاه‌ها در فصل سرد سال سوخت مایع در نظر گرفته شده است و سعی کردیم تا آنجا که لازم است ذخایر سوخت مایع را تامین و پر کنیم اما امیدواریم مشکلی نداشته باشیم.

زنگنه با بیان این که همیشه گفته‌ام که مردم ما منابع سوختی کشور را هدر ندهند، تاکید کرد: با انجام خیلی از کارهای ساده می توان از هدر رفت سوخت جلوگیری کرد، من خیلی وقتها که پنجره‌ها را باز می‌کنند می گویم دارید دلار می سوزانید. چرا پنجره باید باز باشد؟ به جای این که درجه حرارت را کم کنند پنجره را باز می‌کنند.

وزیر نفت گفت: ما زیاد انرژی هدر می‌دهیم که بخشی از این موضوع با آموزش قابل حل است.

برداشت حداکثری از میدان‌های مشترک

زنگنه درباره وضع ایران در میدان‌های مشترک، به میدان مشترک گازی پارس جنوبی به‌عنوان مهمترین ثروت مشترک ایران اشاره کرد و یادآور شد: مقدار برداشت از این میدان در سال ۸۴ با قطر برابر شد، اما پس از آن بیش از ۱۰ سال عقب افتادیم و پارسال خوشبختانه برداشت روزانه گاز از این میدان مشترک با قطر برابر شد. با این حال در برداشت تجمعی همچنان از آنها عقب هستیم زیرا قطر تولید گاز از این میدان را زودتر آغاز کرده است.

وی با بیان این که لزوما نباید مقدار برداشت ایران از یک میدان مشترک با همسایگان برابر باشد، درباره آن توضیح داد: ممکن است سهم ایران از یک میدان مشترک یک پنجم و طرف مقابل چهار پنجم باشد بنابراین طبیعی است که برداشت ایران کمتر باشد، اما ما آن مقداری که حق طبیعی ماست برداشت می‌کنیم.

وزیر نفت تصریح کرد: میدان‌های منطقه غرب کارون مهمترین مخازن مشترک نفتی ما با عراق است که در برداشت از این میدان‌ها از کشور همسایه عقب‌تر نیستیم.