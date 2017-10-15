الگوی مصرف مواد غذایی در کشور نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی امروز در مراسم روز جهانی غذا که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: الگوی مصرف مواد غذایی در کشور وضعیت نگران کننده ای دارد و همه مسئولین، صاحبان صنایع و سازمان های مردم نهاد فعال برای ارتقای شاخص های بهداشتی بخصوص در عرصه مصرف مواد غذایی در کشور به یاری دانشگاه بشتابند و نسبت به معرفی فرآیندهای بهبود عرضه مواد غذایی و نیز اصلح الگوی مصرف فعالیت بیشتری کنند.

وی با اشاره به پیشرفت علوم طبیعی و نتایج مثبت آن در بحث کنترل بیماری های واگیر به شیوع گسترده بیماری های غیر واگیر اشاره کرد و افزود: امروزه بیماری های غیر واگیر جزو علل اصلی مرگ و میر در جهان و کشور به شمار می رود.

مرادی تغذیه را یکی از فاکتورهای مهم در کنترل بیماری های غیر واگیر دانست و از مصرف بالای قند و شکر ، نمک و چربی در کشور خبر داد.

وی همچنین مصرف بالای کودشیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی را نیز از تهدیدات مهم عرصه مواد غذایی معرفی کرد و خواستار همکاری بیشتر سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل آن شد.

این مسئول خواستار مدیریت عرصه مصرف مواد غذایی برای جلوگیری از مصرف بی رویه مواد غذایی فقر شد.