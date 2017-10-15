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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

الگوی مصرف مواد غذایی در کشور نگران کننده است

الگوی مصرف مواد غذایی در کشور نگران کننده است

کرمانشاه- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: الگوی مصرف مواد غذایی در کشور وضعیت نگران کننده ای دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی امروز در مراسم روز جهانی غذا که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: الگوی مصرف مواد غذایی در کشور وضعیت نگران کننده ای دارد و همه مسئولین، صاحبان صنایع و سازمان های مردم نهاد فعال برای ارتقای شاخص های بهداشتی بخصوص در عرصه مصرف مواد غذایی در کشور به یاری دانشگاه بشتابند و نسبت به معرفی فرآیندهای بهبود عرضه مواد غذایی و نیز اصلح الگوی مصرف فعالیت بیشتری کنند.

وی با اشاره به پیشرفت علوم طبیعی و نتایج مثبت آن در بحث کنترل بیماری های واگیر به شیوع گسترده بیماری های غیر واگیر اشاره کرد و افزود: امروزه بیماری های غیر واگیر جزو علل اصلی مرگ و میر در جهان و کشور به شمار می رود.

مرادی تغذیه را یکی از فاکتورهای مهم در کنترل بیماری های غیر واگیر دانست و از مصرف بالای قند و شکر ، نمک و چربی در کشور خبر داد.

وی همچنین مصرف بالای کودشیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی را نیز از تهدیدات مهم عرصه مواد غذایی معرفی کرد و خواستار همکاری بیشتر سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل آن شد.

این مسئول خواستار مدیریت عرصه مصرف مواد غذایی برای جلوگیری از مصرف بی رویه مواد غذایی فقر شد.

کد مطلب 4114797

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