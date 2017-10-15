۳۵ درصد عشایر استان سمنان مهدیشهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی در دیدار عصر یکشنبه خود با مدیرکل امور عشایری استان سمنان در دفتر خود، با بیان اینکه حمایت از عشایر مهدیشهر در راستای برندسازی محصولات لبنی و تولیدی یک اصل اساسی است، بیان کرد: وقتی بیش از یک سوم عشایر استان در یک شهرستان تجمیع می شوند این نشان می دهد که قطعاً با حمایت های دولتی می توان توسعه اقتصادی خوبی را با کمک عشایر که از بازوان اقتصاد مقاومتی هستند، بروز داد.

وی با بیان اینکه می بایست با حمایت از عشایر تلاش شود تا محصولات لبنی و تولیدی آنان با برندسازی و صنعتی شدن ارزش‌ افزوده تولیدات افزایش یابد، افزود: با توجه به تنوع محصولات لبنی و تولیدات عشایر درصدد برندسازی و تولید انبوه محصولات بسته‌بندی لبنی در سطح مهدی‌شهر هستیم.

فرماندار مهدیشهر گفت: با عنایت به اینکه بیش از ۳۵ درصد عشایر استان سمنان مربوطه به این شهرستان هستند لذا این آمار می‌طلبد که توجه بیشتری به این قشر زحمتکش در این شهرستان صورت گیرد.

ارگی بیان کرد: با رویکرد جدید و ارتقاء بودجه مهدی‌شهر توانستیم بودجه حوزه عشایری را نیز در این شهرستان افزایش دهیم و این روند نیز در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

حمید رضا حسینی مدیرکل امور عشایری استان سمنان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت و جایگاه عشایر، گفت: تولیدات دامی عشایر در سطح این استان و اقتصاد ناشی از فروش محصولات تولیدی آن، در رونق اقتصادی و افزایش تولیدات داخلی سطح استان سمنان و به‌ویژه کشور مؤثر است.