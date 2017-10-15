به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نیرومند اسکویی عصر امروز یک شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات توسعه شهرک صنعتی بناب که در حضور فرماندار، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، مسئولان محلی، هیأت امنای شهرک صنعتی بناب و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بناب برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: ۵۴ ناحیه و شهرک صنعتی در سطح استان آذربایجان شرقی وجود دارد که در ۴۷ شهرک صنعتی واگذاری انجام می شود ولی در ۷ شهرک هیچ تقاضایی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی نداریم.

وی با اذعان به اینکه تولید و اشتغال از هر چیز دیگری برای ما مهم و ارجح است؛ تصریح کرد: با ایجاد اشتغال جلوی بروز فساد و ناهنجاری ها گرفته می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه شرکت شهرکهای صنعتی استان با مشکلات زیادی مواجه است ولی شهرستان بناب ز جمله شهرهایی است که توسعه شهرک صنعتی آن هرچه سریع تر باید آماده و مهیا شود.

نیرومند اسکویی سپس از توسعه ۴۸۰ هکتاری شهرک سلیمی خبر داد و گفت: ۷۰ هکتار آن آماده واگذاری به متقاضیان است.

وی همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی به هیچ عنوان رقیب دولت نیست؛ اذعان کرد: آماده همکاری با بخش خصوصی در زمینه ایجاد شهرک صنعتی هستیم و شهرک های صنعتی استان آمادگی خود را برای هرگونه سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه شهرک های صنعتی اعلام می دارد.

شهرک صنعتی شهرستان بناب با برخورداری از زیرساخت های مهمی چون نیروگاه برق حرارتی فعال، راه های دسترسی آسان چون بزرگراه و راه آهن، دسترسی به آب مورد نیاز از طریق خط انتقال آب زرینه رود به تبریز، وجود راه های ارتباطی به چندین استان غربی کشور، وجود گمرک و غیره یکی از مستعدترین شهرک ها برای جذب سرمایه گذاران بومی و غیربومی در سطح استان آذربایجان شرقی است.

گفتنی است شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب استان آذربایجان شرقی واقع شده و شهرک صنعتی این شهرستان بزرگ ترین شهرک صنعتی استان بعد از شهرک صنعتی تبریز است.