بعید است ایران از برجام خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ناخمن شای» سخنگوی پارلمان رژیم صهیونیستی، اظهار داشت که بعید است ایران از توافق هسته ای خارج شود، چرا که این کشور از نظر اقتصادی از این توافق سود می برد.

شای گفت: من انتظار ندارم که ایران از این توافق عقب نشینی کند. من فکر می کنم برای آنها بسیار مهم است؛ زیرا در واقع این توافق این امکان را به آن ها داده است که پیشرفت هایی از نظر سیاسی و اقتصادی نسبت به دو سال گذشته، به دست آورند.

وی خاطر نشان کرد که ایران همچنان به تقویت اقتصاد خود با ورود جریان های مالی بزرگ، ادامه می دهد.

این دیپلمات رژیم صهیونیستی، افزود: آنها روابط بین المللی از جمله در حوزه اقتصادی را از سر گرفته اند. بنابراین، نمی خواهند از توافق خارج شوند.