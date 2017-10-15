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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۰

جانباز اراکی دوران دفاع مقدس به شهدای مدافع حرم پیوست

جانباز اراکی دوران دفاع مقدس به شهدای مدافع حرم پیوست

اراک- حاج عبدالله خسروی جانباز اراکی دوران دفاع مقدس، در دفاع از حریم اهل بیت(ع) در سوریه به فیض شهادت دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه روح الله استان مرکزی، حاج عبدالله خسروی که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از مرزهای میهن اسلامی به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافته و در این راه به مرتبه جانبازی رسیده بود؛ این بار در دفاع از حریم اهل بیت(ع) در سوریه، به مقام رفیع شهادت نائل شد.

سردار خسروی از غیور مردان اراکی و فرمانده گردان فاتحین بود که با شهادت خود به دشمنان نشان داد مردم ایران تا پای جان برای مقاومت ایستاده اند.

گفتنی است شهید خسروی روز گذشته ۲۲ مهرماه در سوریه به هم رزمان شهید مدافع حرم پیوست.

کد مطلب 4114887

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