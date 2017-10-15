۲.۸ میلیون تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل بار لرستان جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه نخست امسال بالغ بر ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۶۴ تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل بار لرستان جابجا شده که نسبت به شش ماه سال گذشته با ۲میلیون و ۳۹۶ هزار و ۱۲۱ تن جابجایی کالا از افزایش ۱۸ درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: این میزان بار در قالب ۲۱۵ هزار و ۴۷ فقره بارنامه جابجا شده که از نظر صدور بارنامه نیز ۱۳ درصد رشد نسبت به شش ماه سال گذشته مشاهده می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه ۲۲۳ نفر به عنوان راننده در بخش حمل بار استان مشغول به کار شده اند به گونه ای که تعداد رانندگان از ۱۵ هزار و ۴۶۶ نفر در پایان سال گذشته به ۱۵ هزار و ۶۸۹ نفر در سال جاری افزایش یافته است از این رو می توان گفت میزان اشتغال رانندگان این بخش در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۴ هزار و ۶۶۵ نفر بیش از ۷ درصد افزایش نشان می دهد.

زندی فر از رشد ۴ درصدی تعداد خودروهای فعال در ناوگان حمل بار استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد ۹ هزار و ۶۱۷ دستگاه خودروی حمل بار در ناوگان استان فعال هستند که نسبت به شش ماه سال گذشته با ۹ هزار و ۲۴۷ دستگاه از افزایشی برابر ۴ درصد برخوردار شده است.

وی با اشاره به متوسط عمر ناوگان حمل بار استان گفت: میانگین عمر ناوگان حمل بار استان لرستان با ۱۵ سال سن نسبت به متوسط کشوری دو سال جوانتر است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان فر ادامه داد: متوسط عمر ناوگان حمل بار لرستان در شش ماه ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴ درصد کاهش همراه بوده یا به عبارتی جوانتر شده است این در حالی است که متوسط کشوری عمر این ناوگان از ۱۶ به ۱۷ سال افزایش یافته یا به عبارتی تقریبا ۷ درصد مسن تر شده است.

زندی فر خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه وضعیت ناوگان حمل بار استان نسبت به کشور بهتر است اما باید نسبت به نوسازی ناوگان توجه بیشتری داشته باشیم.