آتش سوزی در بخشی از زمینهای کشاورزی چوئبده مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آتش سوزی ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر امروز در یکی از زمین های کشاورزی واقع در ابتدای کوی امام حسن (ع) چوئبده رخ داد.



پس از بروز این آتش سوزی و اطلاع رسانی به شهرداری چوئبده، به دلیل خرابی ماشین آتش نشانی این شهرداری، شهردار طی تماس تلفنی فوری موضوع را به اداره بندر این شهر اطلاع داد و خودرو آتش نشانی این اداره نیز به سرعت به محل اعزام شد.



آتش با همکاری کارکنان خدمات شهری شهرداری مهار و از تسری آن به منازل جلوگیری شوند.



این آتش سوزی که در ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه مهار شد، خسارت جانی در بر نداشت اما تعدادی از نخیلات در آتش سوخت.



به گزارش خبرنگار مهر، به رغم درخواست های فراوان تاکنون نیروی متخصص آماده باش مورد نیاز برای خدمات رسانی شبانه روزی آتش نشانی شهرداری چوئبده تأمین نشده است.