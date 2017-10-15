صدور ۴ هزار روادید توسط کنسولگری عراق در قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رضایی در جلسه ستاد اربعین استان قم که عصر یکشنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه امر ثبت نام از متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین در سامانه سماح در حال انجام است، اظهار کرد: تا به امروز حدود ۷ هزار نفر ثبت نام کرده و متقاضی دریافت روادید هستند و همچنان ثبت نام ادامه دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت قم افزود: از ۱۵ مهر کنسولگری عراق در قم نیز مستقر شده و تا به امروز بیش از ۴ هزار روادید صادر کرده‌اند، این کنسولگری همه روزه حتی روزهای جمعه فعال هستند.

رضایی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های لازم بر اساس تصمیم ستاد اربعین ثبت نام از کلیه متقاضیان در دفاتر مسافرتی توسط سیستم سامانه سماح ثبت شده و از طریق سیستم رسمی صدور ویزا صورت می‌گیرد.

مدیرکل حج و زیارت قم تصریح کرد: با این روش از صدور ویزای تقلبی که در سال‌های گذشته داشتیم جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در امر اعزام زائران تدابیر لازم اندیشیده شده است، تصریح کرد: بر اساس تقاضای زائران برای انتخاب تاریخ اعزام و نوع وسیله نقلیه‌ای که انتخاب می‌کنند می‌توانیم آماری به دستگاه‌های مربوطه ارائه دهیم که امکان پیش‌بینی وسایل نقلیه فراهم شده و زائران به سهولت به مرز اعزام شوند.