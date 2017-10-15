نیمی از جمهوریخواهان خواستار حمله آمریکا به کره شمالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، نظرسنجی های اخیر انجام شده از سوی دانشگاه «کوئینیپک» در آمریکا نشان می دهد دستکم حدود ۴۶ درصد از جمهوریخواهان این کشور از حمله پیشدستانه آمریکا به کره شمالی حمایت می کنند.

به گفته محققین این دانشگاه، تقریبا نیمی از هم حزبی های دونالد ترامپ طرفدار به راه افتادن جنگ پیشدستانه آمریکا علیه کره شمالی هستند.

گفته می شود در نظرسنجی های انجام شده توسط واشنگتن پست که دو هفته پیش به انجام رسید، تنها ۳۰ درصد از جمهوریخواهان خواستار انجام حمله پیشدستانه آمکریکا علیه کره شمالی بودند.

این درحالیست که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز طی سخنانی در خصوص احتمال حمله نظامی علیه پیونگ یانگ گفت: مادامیکه اولین بمب شلیک نشده باشد؛ اعلام می کنیم که به دنبال جنگ با کره شمالی نیستیم. ترامپ هم این موضوع را به من گفته است.