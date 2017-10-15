به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باغچقی شامگاه یک‌شنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در جلسه هفته گذشته مبنی بر تصرف غیرقانونی یک واحد مسکونی از سوی یکی از اعضای شورا و بازپس‌گیری دادخواست توسط سرپرست شهرداری بجنورد، مستنداتی را در این باره ارائه کرد.

باغچقی یادآور شد: در ابتدای سال گذشته رئیس شورای وقت شهر نامه‌ای مبنی بر تصرف غیرقانونی یک واحد مسکونی از سوی این عضو شورا تدوین و به دادگستری ارسال کرد.

وی افزود: در جریان این مکاتبه، رأی نهایی و قرار محکومیت برای این عضو شورا صادر و شهردار وقت خواستار دریافت اجاره و خسارت شد و در این خصوص دادخواستی را نیز به دادگستری ارائه داد.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد با ارائه مستنداتی عنوان کرد: اما همچنان آپارتمان مذکور در اختیار این عضو شورا بوده و سرپرست شهرداری درصدد پس گرفتن دادخواست و رفع‌ورجوع این موضوع به‌صورت غیرقانونی است.

باغچقی بابیان اینکه بر اساس ماده ۸ بسط سوم وظایف و اختیارات شورا، نظارت بر حُسن اداره و حفظ سرمایه و اموال شهرداری از اختیارت عضو شورای شهر است، خواستار ارائه اخطار مجدد به سرپرست شهرداری بجنورد شد.

وی افزود: چنانچه سرپرست شهرداری با این عضو شورا برای پس گرفتن دادخواست به تعامل نشسته‌اند و یا قرار است فاکتورها و اسنادی را پذیرش و درنهایت پرونده را تمام کنند که در این صورت تضییع حقوق بیت‌المال را در پی دارد.

وی گفت: قانون علاوه بر این، سرپرست شهرداری بجنورد به موضوعی ورود پیداکرده که مربوط به گذشته است و اضافه‌کاری‌هایی که مربوط به زمان ایشان نبود و هیچ ارتباطی به دوره مدیریت او نداشته را پرداخت کرده است.

این عضو شورا تأکید کرد: شائبه‌های تخلفات مالی و اداری در شهرداری بجنورد به قوت در حال شکل‌گیری است و باید این تذکرات جدی گرفته شود.

باغچقی تصریح کرد: نباید در بین افکار عمومی این ذهنیت ایجاد شود که افرادی که در ستادهای انتخاباتی برخی بودند، اکنون مزد فعالیت‌های خود را به این شکل دریافت می‌کنند.

تصویب نرخ جدید سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد با لایحه افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی جاری را تصویب کردند.

سید محسن موسوی رئیس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: نرخ نامه پیشنهادی سرویس مدارس از سوی آموزش‌وپرورش ارسال‌شده بود که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.