امکان خروج زائران اربعین از مرز خسروی بدون ویزا ممکن نیست

جعفر همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال زائران استان‌های همدان، کردستان، لرستان و کرمانشاه ویزاهای اربعین خود را از کنسولگری عراق در استان کرمانشاه باید تهیه کنند.

وی ثبت نام در سامانه سماح برای زائزان اربعین را ضروری دانست و گفت: سماح، سامانه رسمی سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران است.

جانشین استاندار کرمانشاه در ستاد اربعین بیان کرد: زائران اربعین ۴۰ دلار ثبت نام، ۱۸۸۰۰ برای بیمه، ۶۲۰۰ برای هلال احمر و ۱۰۹۰۰ برای رابطین دفاتر باید پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: زائران به هیچ وجه بدون ویزای رسمی به طرف مرز خسروی حرکت نکنند و امکان خروج از مرز بدون ویزا ممکن نیست.

همتی با اشاره به آمادگی استان کرمانشاه برای میزبانی از زوار ابا عبدالله الحسین (ص) گفت: تمهیدات لازم در مرز خسروی اندیشیده شده است.