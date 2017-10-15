مسیر پیشرفت آذربایجان غربی بدور از هیاهوهای سیاسی هموار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری در نخستین روز کاری خود در دیدار و عیادت حجت الاسلام شیخ غلامرضا حسنی امام جمعه سابق ارومیه اظهارداشت: آذربایجان غربی دارای پتانسیل های ویژه اقتصادی بوده و نیازمند شکوفایی است.

وی، آذربایجان غربی را دروازه ای به سمت اروپا توصیف کرد و افزود: این استان موتور محرکه توسعه کشور است و توسعه آن، توسعه روزافزون کشور را به دنبال می آورد.

وی با تاکید بر پرهیز از جناح بازی در خدمتگزاری به مردم، گفت: جای کار و تلاش زیادی در استان هست که امیدواریم با وحدت و همدلی که میان مردم این استان وجود دارد و بدور از هیاهوهای سیاسی، بتوانیم مسیر پیشرفت و توسعه استان را بیش از پیش هموار کنیم.

شهریاری با قدردانی از استاندار سابق آذربایجان غربی نیز اظهار داشت: از تجربه های استاندار سابق آذربایجان غربی سعادت در مدیریت استان بهره خواهیم برد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در رابطه با دریاچه ارومیه گفت: احیای دریاچه ارومیه مطالبه مردم است و دولت در همین راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

وی همچنین حجت الاسلام حسنی را مبارز نستوه و از ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: این بزرگوار حرکت های عظیمی علیه رژیم طاغوت داشته و نماد مبارزه با شاه در آذربایجان غربی است.