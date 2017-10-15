ترسی از باخت مقابل نفت آبادان ندارم/ قراردادم ۹۰ هزار تومان است

سیدزمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان از هفته نخست لیگ برتر بسکتبال که عصر دوشنبه (فردا) در گرگان برگزار می‌شود، اظهار کرد: نفت آبادان نایب قهرمان فصل گذشته است که در جام باشگاه‌های آسیا بازی می‌کند و دو بازیکن خارجی قدرتمند دارد و بازیکنان بزرگ دیگری مانند محمد جمشیدی، محمد حسن زاده، مهراد آتشی و فرید اصلانی را در اختیار دارد.

وی افزود: تیم نفت آبادان حدود ۱۰ برابر تیم شهرداری گرگان هزینه کرده اما من از بازیکنانم خواسته‌ام تا تمام توان خود را در این دیدار بگذارند.

وی تصریح کرد: بازی نخست لیگ همواره استرس زیادی دارد فقط کم تجربگی بازیکنان من را آزار می‌دهد و هیچ ترسی از باخت ندارم، تیم ما با اسکلت بومی پای به لیگ برتر گذاشته اما تیم واقعی شهرداری گرگان را از هفته دوم به بعد خواهید دید.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: طی این دو ماه تمرینات بسیار خوبی انجام دادیم و روند آماده سازی تاکتیکی و بدنی را به خوبی پشت سر گذاشتیم.

حسینی افزود: طبق دستور شهرداری چهار بازیکن غیر بومی جذب کردیم که هیچ کدام ملی پوش نیستند و ۱۰ بازیکن دیگر تیم هم از جوانان شهر گرگان هستند.

وی ادامه داد: تیم جوان و کم تجربه‌ای در اختیار داریم اما انگیزه بسیار زیادی دارند و آنها را متقاعده کرده‌ایم که نهایت تلاش خود را در مسابقات انجام دهند.

وی یادآور شد: در طول مسابقات از تمامی بازیکنانم استفاده خواهم کرد زیرا بازیکنان من در یک سطح هستند و در آینده از بازیکنان گرگانی بیشتر خواهید شنید.

پارتی من تماشاگران و بازیکنان هستند

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در خصوص بودجه این تیم برای حضور در لیگ برتر گفت: شهرداری گرگان با حدود ۸۲۰ میلیون تومان بودجه، کم هزینه‌ترین تیم لیگ برتر است که میانگین سنی بازیکنان ۲۴ سال و میانگین قدی آنها ۱۹۹ سانتی متر دارد.

حسینی ادامه داد: من روز اول از میزان بودجه تیم اطلاع داشتم، خیلی‌ها شعار دادند و عمل نکردند، خیلی‌ها در شهرداری می‌توانستند کارهای بیشتری انجام دهند که این اتفاق رخ نداد.

وی بیان کرد: گاهی اوقات به جایی می‌رسید که نیاز به حمایت ندارید و فقط می‌خواهیم ما را اذیت نکنند و شاید روزی خیلی از صحبت‌هایی که در شهرداری اتفاق می‌افتد را به زبان بیاورم.

حسینی افزود: خیلی‌ها می‌خواستند کاری کنند که من برداشته شوم، اعضای شورای شهر اگر بگویند از تیم بروم قطعا خواهم رفت اما اگر من را به عنوان سرمربی تیم شهرداری گرگان انتخاب کرده‌اند مانند یک حرفه‌ای از من حمایت کنند.

وی یادآور شد: به غیر از تماشاگران یاور دیگری ندارم، هیچ پایگاهی در شورای شهر و شهرداری و هیچ پارتی در بسکتبال ندارم و تنها پارتی من تماشاگران و بازیکنان هستند.

بسکتبال گرگان را نجات می‌دهیم

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه هیچ پولی از بسکتبال نمی‌گیرم، اظهار کرد: من ۲۰ سال است که کارمند شهرداری گرگان هستم و قراردادم با تیم بسکتبال شهرداری گرگان ۹۰ هزار تومان است و از مسئولان تیم خواستم که ۳۰ درصد قراردادم را بدهند.

حسینی تصریح کرد: برای بسکتبال از جان خود مایه می‌گذارم، آن تماشاگری که برای خود سایت راه اندازی کرذه یک روز خودش را جای ما بگذارد تا ببیند آیا می‌تواند فشار بسکتبال را تحمل کند.

وی ادامه داد: بسکتبال گرگان را می‌توان نجات داد و شک نکنید که ما این کار را انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نخست رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور تیم های شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان راس ساعت ۱۶ دوشنبه (فردا) در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.