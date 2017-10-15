رمزگشایی از اظهارات جانسون و پاس گل لندن به کنگره آمریکا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل _ حنیف غفاری: وزیر خارجه انگلیس در تازه ترین اظهارات خود، از برجام به عنوان معاهده ای ارزشمند یاد کرده است.

بوریس جانسون در گفت‌وگو با نشریه دیلی تلگراف تاکید کرده است: «آمریکایی‌ها هنوز بخشی از برجام هستند، تعلیق تحریم‌ها ادامه یافته و این مساله مهمی است. اکنون این احتمال وجود دارد که کنگره برجام را پاره کند؛ اما من بایستی این نکته را مشخص کنم که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد چون ما تلاش خواهیم کرد تا دوستان و هم‌ پیمانانمان را در کنگره متقاعد سازیم که برجام، معاهده‌ای ارزشمند است. بسیاری از نمایندگان کنگره تمایل دارند که برجام را اصلاح کنند، نه آنکه از میان بردارند.»

در خصوص اظهارات وزیر خارجه انگلیس نکاتی وجود دارد که نباید به راحتی از کنار آنها گذشت. مهم ترین نکته اینکه؛ بوریس جانسون در حالی از برجام به عنوان توافقنامه ای ارزشمند یاد می کند که در ژانویه امسال، در حالی که حدود دو هفته از حضور ترامپ در کاخ سفید گذشته بود، ترزا می، نخست وزیر انگلیس از توافق هسته ای به عنوان توافقی «بحث برانگیز» یاد کرده بود!

هم اکنون مقامات انگلیسی باید این موضوع را برای مخاطبان ایرانی و بین المللی خود توضیح دهند که توافق هسته ای بالاخره بحث برانگیز است یا ارزشمند؟ البته این گفتار دوگانه، نشات گرفته از ذات سیاستمداران انگلیسی است که اساسا صداقت و شفافیت در آن جایی ندارد.

نکته بعدی اینکه؛ بوریس جانسون در بخش دیگری از اظهارات خود ـ که نباید از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان نادیده انگاشته شود ـ عملا به کنگره ایالات متحده آمریکا در خصوص اصلاح یا تغییر برجام چراغ سبز نشان داده است.

وی عملا در دوگانه «خروج از برجام» یا «اصلاح برجام» گزینه دوم را انتخاب کرده و انتخاب آن از سوی کنگره آمریکا را نیز طبیعی جلوه می دهد، این در حالی است که میان اصلاح توافق هسته ای و ابطال آن یا خروج آمریکا از برجام اساسا تفاوتی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که انگلیس در دوران ریاست جمهوری اوباما، از اصلی ترین همراهان کاخ سفید در وضع تحریم های هسته ای علیه ملت ایران بود. پس از امضای برجام نیز لندن به بازی مستقیم خود در زمین ایالات متحده آمریکا ادامه داد.

طی دو سال اخیر، بارها مقامات انگلیسی حمایت کلی خود را از توافق هسته ای اعلام کرده اند اما در عمل، همگام با ایالات متحده آمریکا به بدعهدی در قبال تهران ادامه داده اند. به عنوان مثال، در آوریل امسال، وزارت خارجه انگلیس در بیانیه ای جنجالی و به تاسی از مقامات آمریکایی، از ایران به عنوان مکانی چالش برانگیز برای معاملات تجاری یاد کرد!

اکنون نیز، بوریس جانسون ماموریت دارد با عادی جلوه دادن موضوع «اصلاح توافق هسته ای»، خدمت دیگری به مقامات دولت ترامپ در مواجهه با توافق هسته ای صورت دهد.

وزیر خارجه انگلیس به مانند ترامپ سعی دارد عدم خروج مستقیم و صریح آمریکا از برجام را به عنوان یک دستاورد بزرگ تلقی کرده و در مقابل، مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای را مسئله ای عادی جلوه دهد.

پس از آن نیز جانسون به همراه مقامات آمریکایی سعی خواهد کرد مخالفت ایران با مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای را تحت عنوان یک «مخالفت غیر عادی» قلمداد کند!

بدیهی است که در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید مراقب بازی انگلیس در قبال توافق هسته ای باشد. بدون شک در روزهای آتی و خصوصا در آستانه اعلام نظر کنگره آمریکا، این بازی از سوی مقامات انگلیسی پیچیده تر خواهد شد.