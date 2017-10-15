تامین اجتماعی خوزستان ۵ دفتر کارگزاری جدید تاسیس می کند

محمود یارعلیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون متقاضیان دریافت مجوز دفاتر کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی استان عنوان کرد: در این آزمون تعداد ۲۷۵ نفر اعم از ۱۴۳ نفر مردم و ۱۳۲ نفر زن شرکت کردند.

وی ادامه داد: تعداد پنج دفتر کارگزاری تامین اجتماعی در راستای توسعه اینگونه دفاتر و با هدف سهولت درسترسی و ارتقای سطح رضایتمندی افراد تحت پوشش در سطح استان تاسیس می شود.

این مقام مسئول در تامین اجتماعی خوزستان مجوز راه اندازی این دفاتر را شامل شعب هفت اهواز، سوسنگرد، شوش، مسجدسلیمان و امیدیه اعلام کرد و افزود: با توجه به برگزاری این آزمون، بعد از مصاحبه اختصاصی از نفرات برگزیده مجوز راه اندازی این دفاتر اعطا خواهد شد.

علیزاده یاد آور شد: با راه اندازی این پنج کارگزاری جدید، دفاتر استان خوزستان به ۲۱ کارگزاری افزایش می یابد و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی می توانند شکل بهتری از خدمات رسانی بیمه ای را دریافت کنند.

وی تاکید کرد: عملیات پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید، صدور برگه پرداخت حق بیمه، ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان، دریافت و ارسال لیست اینترنتی حق بیمه، صدور و تامین اعتبار دفترچه های درمانی و همچنین بخشی از امور مقدماتی پرداخت تعهدات کوتاه مدت سازمان از فعالیت های است که توسط دفاتر رسمی کارگزاری تامین اجتماعی انجام می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان همچنین با اشاره به اینکه از جمعیت چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفری خوزستان، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، عنوان کرد: در حال حاضر شش درصد بیمه شدگان کشور را در استان داریم که از این نظر رتبه پنجم کشور هستیم.

علیزاده افزود: علاوه بر این هفت درصد مستمری بگیران کشور را خوزستانی ها تشکیل می دهند که استان چهارم کشور از این بابت محسوب می شویم.