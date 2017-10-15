کنترل ریزگردهای کوی میقان اراک به ۱۱میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی روز یکشنبه در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در راستای مقابله با بیابان زایی و پدیده گرد و غبار در استان مرکزی، سه دهه است که طرح کنترل محدوده کویر میقان و ایجاد پوشش گیاهی در این منطقه در دست اقدام است و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: در سفر رییس جمهور به استان مرکزی ۱۲میلیارد تومان برای طرح های تثبیت ریزگردها در میقان در نظر گرفته شد که سال گذشته یک میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافت.

یوسفی بیان کرد: تاکنون در ۵۵هکتار از منطقه کویر میقان بادشکن های غیرزنده ایجاد شده و ایجاد پوشش گیاهی نیز در دست انجام است که برای اتمام آن یازده میلیارد تومان باید تخصیص یابد.

وی عنوان کرد: در شهرستان محلات نیز پروژه ترسیب کربن برای جلوگیری از بیابان زایی در دست اقدام است ولی باوجود اینکه قرار بود سالی ۳۰۰میلیون تومان به این پروژه تخصیص داده شود، به جز سال جاری، این مقدار به طور کامل میسر نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ادامه داد: ساوه و زرندیه، تالاب میقان اراک و محلات و خمین به عنوان سه کانون گرد و غبار استان مرکزی مطرح است که هر کدام از این سه منطقه مدل خاص خود را برای جلوگیری از بیابانزایی نیاز دارد.

یوسفی خاطرنشان ساخت: همچنین در حال حاضر قسمت عمده ای از حرکت گرد و غبار در اراضی کشاورزی اتفاق می افتد و به نحوه کشت و کار و برداشت محصول ارتباط دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اضافه کرد: مدیریت شهری نیز در این مساله دخیل است، چراکه سالانه هزاران کیلوگرم نمک برای آب شدن برف در جاده ها و خیابان ها استفاده می شود که نمک مورد استفاده بعد از آب شدن برف به ذرات معلق می پیوندد و مشکل ریزگردها را دوچندان می کند، در این رابطه نیز باید چاره اندیشی صورت گیرد.