علی یاور عزیزپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش در لرستان اظهار داشت: برنامه های این هفته با شعار «ورزش، سلامت، فرهنگ و امید» از ۲۶ مهرماه لغایت ۲ آبان اجرا می شوند.

وی برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه استان به منظور اعلام برنامه های هفته تربیت بدنی، دیدار جامعه ورزش با مسئولان استان، تجلیل از اخلاق مداران جامعه ورزش استان، تجلیل از فعالان فرهنگی جامعه ورزش استان و افتتاح پروژه های استخر شنا و مجموعه سوارکاری شهرستان دورود را از برنامه های این نهاد در روز نخست هفته تربیت بدنی برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، تجلیل از قهرمانان جانباز و معلول و افتتاح خانه جوانان را از برنامه های روز دوم هفته تربیت بدنی دانست و تصریح کرد: برگزاری همایش پیاده روی عمومی و خانوادگی، برگزاری همایش دوچرخه سواری عمومی، برگزاری کوهنوردی عمومی و حضور آحاد جامعه ورزش در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه از جمله برنامه های روز سوم هفته تربیت بدنی خواهد بود.

عزیزپور ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی، مسابقات ورزشی دانشجویی و مسابقات ورزشی طلاب، افتتاح سالن چند منظوره ورزشی شهید رستمی مقدم در منطقه گلدشت شرقی و افتتاح سالن باستانی شهید اسد الله حسنوند در شهرستان سلسله را از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان همچنین از برگزاری جشنواره ورزش های روستایی، جشنواره بازی های بومی و محلی، تجلیل از قهرمانان برون مرزی سال ۹۶ استان، تجلیل از پیشکسوتان ورزش استان و تجلیل از باشگاه داران برتر در هفته تربیت بدنی خبر داد.