افزایش ۱۰۵ درصدی اعتبار توانمندسازی مددجویان سیستان‌ و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی کمیته امداد سیستان و بلوچستان، رضا شهرکی اظهار داشت: کارگروه تخصصی شورای مدیران برای تحقق سیاست‌های کلان برنامه و بودجه سال جاری و احکام برنامه ۵ ساله ششم تشکیل شد تا هدف کمیته امداد که تخصیص بهینه و استفاده مطلوب از منابع و اعتبارات تخصیص یافته در تمام حوزه های مددجویی بوده به شکل مطلوب محقق شود.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان بیان کرد: امسال بودجه کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان برای اجرای پروژه های اشتغال زایی، کمک به امر ازدواج، رفع سوءتغذیه کودکان نیازمند، خدمات موردی و تامین مسکن مددجویان تحت حمایت از طریق منابع دولتی ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه میزان جذب اعتبارات استانی و شهرستانی شاخص ارزیابی مدیران ادارات کمیته امداد در سطح شهرستان‌های این استان است، افزود: مدیران شهرستان‌ها باید گزارش کاملی نسبت به عملکرد ۶ ماهه بودجه برای هر فعالیت مددجویی و همچنین الزامات و ضوابط بودجه آماده و ارائه کنند.

شهرکی با بیان اینکه اعتبارات و بودجه استان سیستان و بلوچستان در حوزه‌های مختلف مددجویی افزایش یافته، ادامه داد: استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان‌سنجی مددجویان، تعامل با خیریه‌ها و مراکز نیکوکاری در ارائه خدمات به اقشار بی بضاعت، برگزاری اردوهای زیارتی، ارایه‌ خدمات آموزش خانواده، کمک به رفع سوء تغذیه مددجویان شهری و روستایی، تامین جهیزیه، بازپرداخت اقساط معوق وام، پرداخت شهریه دانشجویان و طلاب علوم دینی و کمک به تامین مسکن طرح بازگشت به روستا ازجمله مهمترین اهداف برنامه ۵ ساله ششم توسعه و بودجه سال جاری است.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات ویژه به مناطق محروم این استان، اعلام کرد: بخش اعظمی از مباحث اساسی و مهم در بودجه سال جاری مربوط به توزیع و تسهیم اعتبارات مصوب برای مناطق محروم و مرزی است که در موضوعات تامین مسکن، امور فرهنگی و خدمات حمایتی مددجویان در دستور کار قرار دارد.

شهرکی گفت: اعتبارات تخصیصی در ۶ ماهه نخست سال جاری از محل مناطق محروم برای کمک به پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه درمان، ارتقاء شاخص‌های بهداشتی نیازمندان، تامین لوازم ضروری زندگی، کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن مددجویان این استان است.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین حوزه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد این استان از ۶ استان کشور بوده که در زمینه بررسی تمام بخش نامه‌ها و آیین نامه‌ها در قالب کارگروه شورای بازنگری فرآیندها و دستورالعمل‌ها اقدام کرده و مواردی نیز در دست اقدام است.