۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۳

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان خبر داد:

افزایش ۱۰۵ درصدی اعتبار توانمندسازی مددجویان سیستان‌ و بلوچستان

زاهدان - مدیر کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: امسال بودجه کمیته امداد استان برای اجرای پروژه‌های توانمندسازی مددجویان از طریق منابع دولتی ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی کمیته امداد سیستان و بلوچستان، رضا شهرکی اظهار داشت: کارگروه تخصصی شورای مدیران برای تحقق سیاست‌های کلان برنامه و بودجه سال جاری و احکام برنامه ۵ ساله ششم تشکیل شد تا هدف کمیته امداد که تخصیص بهینه و استفاده مطلوب از منابع و اعتبارات تخصیص یافته در تمام حوزه های مددجویی بوده به شکل مطلوب محقق شود.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان بیان کرد: امسال بودجه کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان برای اجرای پروژه های اشتغال زایی، کمک به امر ازدواج، رفع سوءتغذیه کودکان نیازمند، خدمات موردی و تامین مسکن مددجویان تحت حمایت از طریق منابع دولتی ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه میزان جذب اعتبارات استانی و شهرستانی شاخص ارزیابی مدیران ادارات کمیته امداد در سطح شهرستان‌های این استان است، افزود: مدیران شهرستان‌ها باید گزارش کاملی نسبت به عملکرد ۶ ماهه بودجه برای هر فعالیت مددجویی و همچنین الزامات و ضوابط بودجه آماده و ارائه کنند.

شهرکی با بیان اینکه اعتبارات و بودجه استان سیستان و بلوچستان در حوزه‌های مختلف مددجویی افزایش یافته، ادامه داد: استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان‌سنجی مددجویان،  تعامل با خیریه‌ها و مراکز نیکوکاری در ارائه خدمات به اقشار بی بضاعت، برگزاری اردوهای زیارتی، ارایه‌ خدمات آموزش خانواده، کمک به رفع سوء تغذیه مددجویان شهری و روستایی، تامین جهیزیه، بازپرداخت اقساط معوق وام، پرداخت شهریه دانشجویان و طلاب علوم دینی و کمک به تامین مسکن طرح بازگشت به روستا ازجمله مهمترین اهداف برنامه ۵ ساله ششم توسعه و بودجه سال جاری است.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات ویژه به مناطق محروم این استان، اعلام کرد: بخش اعظمی از مباحث اساسی و مهم در بودجه سال جاری مربوط به توزیع و تسهیم اعتبارات مصوب برای مناطق محروم و مرزی است که در موضوعات تامین مسکن، امور فرهنگی و خدمات حمایتی مددجویان در دستور کار قرار دارد.

شهرکی گفت: اعتبارات تخصیصی در ۶ ماهه نخست سال جاری از محل مناطق محروم برای کمک به پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه درمان، ارتقاء شاخص‌های بهداشتی نیازمندان، تامین لوازم ضروری زندگی، کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن مددجویان این استان است.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین حوزه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد این استان از ۶ استان کشور بوده که در زمینه بررسی تمام بخش نامه‌ها و آیین نامه‌ها در قالب کارگروه شورای بازنگری فرآیندها و دستورالعمل‌ها اقدام کرده و مواردی نیز در دست اقدام است.

