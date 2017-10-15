۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۳

آیت الله علما:

هیئتهای عزاداری کرمانشاه با انسجام بیشتر در اربعین حضور یابند

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: اجتماع عظیم و آبرومند عزاداران اربعین حسینی در کرمانشاه برگزار شود تا بتوانیم به سراسر کشور انعکاس دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز در نشست ستاد اربعین حسینی که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: استان کرمانشاه امسال میزبان زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و باید میزبانی در خور شأن و شایسته از آنان به عمل آید.

وی خدمت به زائران اربعین حسینی را مایه افتخار و عزت برای مردم کرمانشاه دانست و افزود: باید تمهیدات لازم جهت هر چه باشکوه تر شدن مراسم اربعین اتخاذ شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خواستار انسجام و اتحاد هیئات و دسته جات عزاداری در استان کرمانشاه برای مراسم اربعین حسینی شد و گفت: استان کرمانشاه به یک اجتماع عظیم نیاز دارد.

آیت الله علما تصریح کرد: به همه هیئات عزاداری شهر کرمانشاه اعلام شود که تجمع عزاداران در اربعین حسینی در سبزه میدان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: اجتماع عظیم و آبرومند عزاداران در اربعین حسینی در کرمانشاه برگزار شود تا بتوانیم به سراسر کشور انعکاس دهیم.

در این نشست بر برنامه ریزی برای انعکاس اجتماع جمعیت عظیم عزاداران در روز اربعین حسینی تأکید شد.

کد مطلب 4115047

