به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری عصر یکشنبه در نشست سلامت و امنیت غذایی با اشاره به اینکه صنعتی شدن نانوایی ها در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: نانوایی های چهارمحال و بختیاری به سمت صنعتی شدن باید حرکت کنند.

وی عنوان کرد: بالا بردن کیفیت نان در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش کیفیت آرد تولیدی در این استان ضروری است اظهار داشت: افزایش کیفیت آرد تولیدی نقش مهمی در افزایش نان تولیدی در این استان دارد.

افزایش نظارت ها بر روی نانوایی ها افزایش یابد

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش نظارت ها بر روی نانوایی ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: کاهش مصرف نمک در نانوایی های استان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: افزایش نمک در نان سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و هم اکنون افزایش مصرف بیش از اندازه نمک عامل بسیاری از بیماری ها است.

تمهیدات لازم برای دفع زباله در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری اندیشیده شود

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری دوره های آموزشی برای بازرسان در بخش افزایش کیفیت نان ضروری است که باید این مهم مورد توجه سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: توسعه زیر ساخت های بهداشتی در مناطق گردشگری ضروری است و باید تمهیدات لازم برای دفع زباله در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری اندیشیده شود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افزایش خدمات بهداشتی در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است.