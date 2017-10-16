  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان:

کاربردی کردن صحیفه سجادیه ناهنجاری های اجتماعی را از بین می برد

کاربردی کردن صحیفه سجادیه ناهنجاری های اجتماعی را از بین می برد

بندرعباس - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: صحیفه سجادیه به عنوان آموزه هایی قدسی اگر در زندگی مردم جاری و ساری شود بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد در هفتمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) ضمن عرض خیرمقدم به اندیشمندان، محققین، پژوهشگران و علمای داخلی و خارجی، عنوان کرد: اگر به دقت در دعاهای صحیفه سجادیه تامل شود زندگی انسان متحول می شود.

وی هدف از برگزاری کنگره بین المللی امام سجاد(ع) را کاربردی کردن مبانی دینی و جاری کردن آن در زندگی مردم برشمرد و افزود: انس صحیفه سجادیه موجب می شود که برداشت مناسب و صحیحی از دین مبین اسلام داشته باشیم.

دکتر درویش با اشاره به اینکه صحیفه سجادیه به گونه ای هست که هم نخبگان و هم عموم مردم به راحتی می توانند به عمق معانی آن پی ببرند، بیان کرد: امام سجاد(ع) در قالب رساله حقوق، به همه نیازهای حقوقی بشریت از گذشته تا حال و آینده پاسخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای کاربردی کردن صحیفه سجادیه آن را از حالت تشریفاتی خارج کرد، یادآور شد:عمیق نگاه کردن به صحیفه سجادیه زندگی بشر را متحول می سازد.

کد خبر 4115302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها