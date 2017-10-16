  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

سرکرده داعش در جنوب شرق آسیا کشته شد

سرکرده داعش در جنوب شرق آسیا کشته شد

وزارت دفاع فیلیپین از کشته شدن سرکرده تروریست های داعش در منطقه جنوب شرق آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «ایسنیلون هاپیلون» سرکرده گروه تروریستی داعش در منطقه جنوب شرق آسیا در درگیری با نیروهای فیلیپینی کشته شد.

وزارت دفاع فیلیپین با اعلام این مطلب تاکید کرد هاپیلون در فهرست تروریست های تحت تعقیب منتشر شده از سوی دولت آمریکا قرار داشت.

بر این اساس مرگ سرکرده تروریست ها در فیلیپین، پس از یک دوره چهار ماهه درگیری نیروهای دولتی این کشور با اعضای داعش در شهر ماراوی رخ داده است.

دولت فیلیپین از بیم تشکیل یک دولت تروریستی در این بخش از کشور عملیاتی گسترده را علیه داعش در مناطق جنوبی به اجرا گذاشته است.

گفتنی است آمارهای تایید نشده از کشته شدن صدها نفر در درگیری نیروهای ارتش فیلیپین و تروریست ها در این مناطق حمایت دارد.

کد مطلب 4115367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها