سرکرده داعش در جنوب شرق آسیا کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «ایسنیلون هاپیلون» سرکرده گروه تروریستی داعش در منطقه جنوب شرق آسیا در درگیری با نیروهای فیلیپینی کشته شد.

وزارت دفاع فیلیپین با اعلام این مطلب تاکید کرد هاپیلون در فهرست تروریست های تحت تعقیب منتشر شده از سوی دولت آمریکا قرار داشت.

بر این اساس مرگ سرکرده تروریست ها در فیلیپین، پس از یک دوره چهار ماهه درگیری نیروهای دولتی این کشور با اعضای داعش در شهر ماراوی رخ داده است.

دولت فیلیپین از بیم تشکیل یک دولت تروریستی در این بخش از کشور عملیاتی گسترده را علیه داعش در مناطق جنوبی به اجرا گذاشته است.

گفتنی است آمارهای تایید نشده از کشته شدن صدها نفر در درگیری نیروهای ارتش فیلیپین و تروریست ها در این مناطق حمایت دارد.