اجرای ۷۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در محمودآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود یوسفی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال با همکاری هیئت های ورزشی و سازمان های مردم نهاد فعالیت های خوبی در ایام هفته تربیت بدنی در شهرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه، روز ۲۶ مهرماه تا دوم آبان در سراسر کشور تحت عنوان هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است افزود: همزمان با ایام این هفته برنامه های متنوعی در شهرستان محمودآباد نیز برگزار می شود و در برنامه های هفته تربیت بدنی امسال در شهرستان چهار دفتر هیأتهای ورزشی همگانی،نجات غریق،انجمن های ورزشی و کبدی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در شهرستان افتتاح می شود.

یوسفی از نواختن زنگ ورزش همزمان با آغاز هفته ترییت بدنی و ورزش در یکی از مدارس شهرستان خبر دادو افزود:دیدار با ائمه جمعه شهرستان،دیدار و تجلیل ازخانواده های شهدای ورزشکار،جانبازان،پیشکسوتان،غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدا،نشست خبری با خبرنگاران ،حضور در نمازجمعه و سخنرانی پیش از خطبه هاو برگزاری کلاس ها و کارگاه آموزشی و فرهنگی ویژه ورزشکاران از دیگر برنامه های مهم این هفته می باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآبادخاطر نشان کرد:در این هفته یکی از برنامه های شاخص مانشست صمیمی به همراه تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش شهرستان است که همیشه در همه حال یار و یاور ورزش بوده و هستند و طی مراسمی از انان تجلیل خواهد شد.

وی یادآور شد: مسابقات کشتی لوچو، کاراته، تکواندو قهرمانی استان، والیبال، هندبال، بسکتبال، فوتسال کارکنان ادارات ، کونگ فو، ووشو، رزمی، داژبال، هفت سنگ، والیبال ودارت بانوان از جمله برنامه های ورزشی است که در دو سطح بانوان و آقایان، و به فراخور روزهای هفته تربیت بدنی و ورزش اجرا می شود.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد:هفته تربیت بدنی و ورزش فرصت مناسبی است تا فرهنگ ورزش را در بین آحاد مردم جامعه گسترش دهیم.