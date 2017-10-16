مصرف بهینه آب کشاورزی در ورامین نیازمند برنامه ریزی منسجم است

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی بوربور، صبح دوشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حل بحران آب در دشت ورامین نیازمند برنامه ریزی منسجم برای افزایش سطح زیر کشت آبیاری نوین و مکانیزاسیون کشاورزی است.

بوربور افزود: ورامین به عنوان قطب کشاورزی استان تهران چند سالی است که با معضل کم آبی و بحران آب دست و پنجه نرم می کند، این شهرستان ۸۵ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل کم آبی از این میزان فقط ۳۶هزار هکتار زیر کشت محصولات باغی و زراعی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از کشاورزان ورامینی که سالانه سهم بسزایی در تولیدات بخش کشاورزی دارند مجبورند برای تامین آب به صورت غیر مجاز از سفر های زیرزمینی برداشت کنند گفت: این موضوع خود خطرات جبران ناپذیری برای محیط زیست و نیز خطر فرونشست زمین های روستایی را به دنبال خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و مالی و اداری فرمانداری ورامین در ادامه بیان داشت: استفاده نامناسب از برخی روش های آبیاری، مدیریت غیر صحیح آب در مزرعه، از جمله دلایل هدر رفت آب در بخش کشاورزی محسوب می شود.

بوربور با بیان اینکه یکی از راه های مقابله با مشکل کم آبی در بخش کشاورزی استفاده از تکنولوژی های آبیاری نوین است، افزود: در حال حاضر فقط 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ورامین تحت پوشش آبیاری نوین قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف بهینه آب در زمینه کشاورزی، افزود: با فراهم کردن شرایط مناسب جهت اجرای سیستم های نوین ابیاری تحت فشار و پرداخت تسهیلات بلاعوض از سوی دولت ، تاکید داشتند کشاورزان زحمت کش شهرستان ورامین به مدیرت جهاد کشاورزی نسبت به تجهیز اراضی خود به سیستم های نوین مراجعه نمایند.

معاون برنامه ریزی و مالی و اداری فرمانداری ورامین در پایان ابراز امیدواری کرد که با مدیریت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی ورامین حجم تولیدات باغی و زراعی در سال آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند.