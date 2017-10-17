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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

سمت جدید برای امیررضا خادم در وزارت ورزش و جوانان

سمت جدید برای امیررضا خادم در وزارت ورزش و جوانان

معاون حقوقی وزارت ورزش در حکمی به عنوان مدیر برنامه اشتغال فراگیر این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، دبیر شورای اشتغال و رئیس کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار، در حکمی امیر رضا خادم، معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان را به عنوان  مدیر برنامه اشتغال فراگیر در وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.

در حکم دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر شورای اشتغال و رئیس کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار، برای امیر رضا خادم آمده است:

«جناب آقای دکتر خادم
معاون محترم حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان
با سلام و احترام

به موجب این ابلاغ به عنوان « مدیر برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان » انتخاب میشوید تا ضمن تعامل نزدیک با دبیرخانه شورای عالی اشتغال نسبت به انجام وظایف زیر اقدام نمایید:

- مدیریت همسویی برنامه های آن وزارت با برنامه اشتغال فراگیر

- کمک به جذب منابع در راستای اجرای طرح کارورزی، مشوق های بیمه کارفرمایی و آموزش در محیط کار واقعی از طریق ظرفیت های موجود در دستگاه

- انتخاب مدیران پروژه ها در هماهنگی با این وزارت و هدایت آنها در راستای ایجاد اشتغال پایدار ذیل برنامه اشتغال فراگیر

- ارائه گزارش های منظم ماهانه از روند اجرای برنامه های هم سو با برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه و ارائه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال

امید است به حول و قوه الهی و با استفاده از تجارب ارزشمند جناب عالی زمینه های اجرایی شدن برنامه اشتغال فراگیر فراهم آید.»

کد مطلب 4115436
زینب حاجی حسینی

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