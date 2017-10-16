گفتار و سلوک امام سجاد(ع) سراسر نورانی است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی پیش ازظهر دوشنبه در هفتمین کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) که در بندرعباس برگزار شد، به سخنی از امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه اشاره کرد و اظهار داشت: امام سجاد(ع) می‌فرمایند، اگر سه حالت و خصلت در هر یک از مؤمنین باشد در پناه خداوند خواهد بود و روز قیامت در سایه رحمت عرش الهی می‌باشد و از سختی‌ها و شداید صحرای محشر در امان است.

وی اضافه کرد: اوّل آن که در کارگشائی و کمک به نیازمندان و درخواست کنندگان دریغ ننماید که این فرمایش ایشان می‌تواند یک چارچوب و معیار خوبی نخست برای مدیران نظام اسلامی و پس از آن برای آحاد مردم باشد.

همتی افزود: دوّمین فرمایش امام سجاد(ع) این است که هرکس قبل از هر نوع حرکتی بیندیشد که کاری را که می‌خواهد انجام دهد یا هر سخنی را که می‌خواهد بگوید آیا رضایت و خوشنودی خداوند در آن است یا مورد غضب او می باشد و سوّم قبل از عیب جویی و بازگویی عیب دیگران، سعی کند عیب‌های خود را برطرف نماید.

وی خاطر نشان کرد: این دو فرمایش امام سجاد(ع) نیز در زندگی مردم ما باید کابرد زیادی داشته باشد و قبل از عیب‌گویی از دیگران باید سعی شود اول عیب خود را برطرف سازیم و این امر موجب سلامت جامعه خواهد شد.

استاندار هرمزگان گفتار و سلوک امام سجاد(ع) را سراسر نورانی دانست و بیان داشت: این سخنان و سیره می‌تواند معیار و شاخص راه و مسیر در طول زندگی ما باشد زیرا اگر اعمال و اخلاق ما در این معیارها قرار گیرد تکلیف خود را انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه گفتار و سلوک ائمه اطهار(ع) باید چراغ راه مسلمانان باشد، تصریح کرد: در هر یک از این بزرگواران در گفتار و سلوک خود یک وجه قالب را می‌توان برگزید و وقتی به نهضت امام حسین(ع) می‌نگریم از نهضت ایشان از خودگذشتن، فداکاری و ایثار را می‌آموزیم.

همتی گفت: در زمان هشت سال جنگ تحمیلی مردم ما با اتصال به نهضت امام حسین(ع) و با ایثار و از خود گذشتگی از کیان، اعتقاد و مرز و بوم خود حافظت کردند و اتصال مردم ما به نهضت امام حسین(ع) همچنان برقرار است و امروز شاهد رشادت‌های جوانان در خارج از مرز و دفاع از اسلام هستیم.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: تا زمانی که این اتصال بر قرار باشد، استقامت در برابر دشمنان را خواهیم داشت و انشالله این اتصال همیشه برقرار باقی بماند و مردم با اتصال به نهضت امام حسین(ع) در مقابل تمامی توطئه‌های بیگانه و دشمنان ایستادگی و استوار بمانند.

استاندار هرمزگان در ادامه امام محمدباقر(ع) را دانشمندی دانست که با علم خود در برابر دشمانان ایستادگی کرد و افزود: وقتی به جهاد این امام بزرگوار در زمینه علم ودانش می‌نگریم پی خواهیم برد که یکی از راه‌های رسیدن به گنج معرفت علم و دانش است.

وی اضافه کرد: برای اینکه ایران از غریبه‌ها و دشمنان بی‌نیاز شود باید در زمینه جهاد علمی و کسب دانش تلاش کنیم تا بتوانیم کشور قدرتمند و با صلابتی داشته باشیم.

همتی معرفت را گنجی دانست که نیاز به ترسیم نقش راه دارد و گفت: معارف ائمه مانند گنجی است که استاد آن باید نقش درستی ترسیم کند تا به گنج آن برسیم.

استاندار هرمزگان برگزاری کنگره امام سجاد(ع) در هرمزگان را اقدامی موثر در زمینه شناساندن سیره آن امام بزرگواردانست و عنوان کرد: امروز هرمزگان با نام امام سجاد(ع) مزین شده و در دیگر استان‌های کشور و حتی خارج از کشور تلاش شده تا اندیشه و سلوک امام سجاد(ع) درجوانان نهادینه شود که اقدام ارزشمندی است.