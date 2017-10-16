آغاز برداشت برنج در نقاط مختلف استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرستان های سیروان، آبدانان، دره شهر و...طی سال های اخیر کشت برنج به رغم کم آبی رونق گرفته است، این مهم علاوه بر توسعه کشاورزی باعث اشتغال و افزایش درآمد برای مردم روستاهای استان شده است.

پیش بینی برداشت ۱۱۰۰ تن برنج در دره شهر

طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر در این ارتباط گفت: برداشت برنج از سطح ۵٠٠ هکتار از مزارع کشاورزی و شالیزار های شهرستان دره شهر آغاز شده که پیش بینی می شود از این میزان سطح و تا پایان فصل برداشت دو هزار تن شلتوک تولید و از این مقدار یک هزار و ۱۰۰ تن برنج سفید به ارزش اقتصادی ٩٩ میلیارد ریال تولید و برداشت و در بازار های داخلی کشور عرضه شود.

وی عمده مناطق مزارع کشاورزی کشت برنج را روستاهای بخش مرکزی از جمله فرھاد آباد ، مھدی آباد ،بهشت آباد ، حوزه چمکلان ، جهانگیر آباد ، عباسی آباد اصل مرز و بهمن آباد رشنو عنوان کرد و گفت : کار برداشت برنج از نیمه دوم مهرماه آغاز و تا پایان نیمه اول آبان ماه ادامه دارد.

فیلی ارقام کشت شده برنج این شهرستان را عنبربو عنوان کرد و گفت: بهره مندی از توصیه های فنی و مناسب کارشناسان و مروجان کشاورزی از جمله خدمات ارائه شده به کشاورزان برنج کار این شهرستان بوده است.

وی افزود: تعداد هفت دستگاه کمباین مخصوص برداشت برنج بصورت مکانیزه در سطح شهرستان فعال و کار برداشت برنج را انجام می دھند.

هم اکنون تعداد چهار کارگاه برنج کوبی صنعتی و یک کارگاه برنج کوبی سُنتی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

برداشت برنج در آبدانان

عباس پیری مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبدانان گفت:پیش بینی می شود از ۱۲۰ هکتار شالیزار ۴۸۰ تن شلتوک برداشت شود.

وی اظهار داشت: ۲۸۸ تن برنج خالص به ارزش تقریبی ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تولید و به بازار مصرف عرضه می شود، به دلیل کمبود منابع آبی سطح زیر کشت این محصول نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و فقط حدود ۱۰۰ نفر از شالیکاران توانستند اقدام به کشت برنج کنند.