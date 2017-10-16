به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و مدیران پارک علم و فناوری استان همدان ظهر دوشنبه با حضور در صحن شورای شهر همدان خدمات و حمایت های پارک علم و فناوری از شرکت های دانش بنیان را اعلام و ایده پارک را به اعضای اصلی شورای شهر و مدیران شهرداری های مناطق چهارگانه همدان معرفی کردند.

ابراهیم مولوی در این نشست باتاکید بر لزوم بکارگیری فناوری های نوین در مدیریت شهری و همچنین ارائه خدمات بهتر به شهروندان گفت: بستر برای این امر مهم فراهم است و شورا از این تحول استقبال می کند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر نیز گفت: بهره مندی از فناوری های نوین در مدیریت شهری در بهبود فرآیندها تاثیر بسزایی دارد که هدف از این جلسه برگزاری رویداد ایده پارک با موضوع اختصاصی نیازهای خدمات شهری است.

حمید بادامی نجات همچنین برگزاری ایده پارک را فرصت خوبی برای حضور و مشارکت ایده پردازان و فناوران در مدیریت شهری برشمرد و افزود: این مشارک باعث ایجاد حس مسئولیت و آشنایی با معظلات اداره شهر و افزایش رضایتمندی آنها می شود.

وی از مدیران مناطق چهارگانه شهرداری و مدیران سازمان های تابعه شهرداری خواست تا نیازهای فناوری در حوزه خدمات شهری را احصا و به مرکز مطالعات و پژوهش های شورا ارائه دهند.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان نیز شهرداری های کلان شهرها را در استفاده از فناوری های نوین در بهبود و توسعه خدمات مطلوب شهری پیشرو دانست و برخی از این فناوری ها را در شهرداری ها عنوان نمود.

مجید کزازی توانمندی شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور استان همدان در ارائه محصولات فناورانه در حوزه خدمات شهری را اینگونه برشمرد که با بکار گیری فناوری های نوین در مدیریت شهری و اجرای ایده پارک معظلات مدیریت شهری مرتفع می شود.

سرپرست امور موسسات پارک نیز به تفصیل در خصوص، خدمات و حمایت های پارک پرداخت و ایده پارک و نحوه برگزاری آن را برای اعضا اصلی شورا و اعضا حاضر در جلسه معرفی کرد.

مجتبی فرهانچی ایده پارک را بستر مناسب برای اطلاع رسانی معظلات خدمات شهری به نوآوران، فناوران، اساتید دانشگاه و دانشجویان دانست.