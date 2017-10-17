تکواندوکار سقزی بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان و بزرگسالان دختران کشور به مدت دو روز در تهران برگزار شد.

در این مسابقات ۲۱۰ تکواندوکار و در قالب ۲۹ تیم از استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد به رقابت پرداختند.

تکواندوکاران شرکت کننده به مدت دو روز در اوزان ۴۶-، ۴۹-، ۵۳-، ۵۷-، ۶۲-، ۶۷-، ۷۳-، ۷۳+ کیلوگرم بر روی شیاپ چانک رفتند.

تیم استان کردستان با هشت ورزشکار در این رقابت ها حضور یافت و با یک نشان برنز در وزن ۵۳ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

سیده اسرا هاشمی تکواندوکار سقزی در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان و بزرگسالان دختران کشور توانست تنها مدال برنز کاروان تیم کردستان را کسب کند.

گفتنی است، سارا کبیری سرپرستی، مهری شعبانی و سمیه محمد پناه به ترتیب سرمربیگری و مربیگری تیم کردستان را بر عهده داشتند.