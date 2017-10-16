به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جهانبخش ظهر دوشنبه در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس به بیان ارائه گزارش عملکرد سازمان فرهنگی و ورزشی بندرعباس پرداخت و اظهار کرد: شورای اسلامی شهر بندرعباس معیار و برنامهریزیهای لازم را در جهت ارزیابی سازمان فرهنگی و ورزشی مشخص و تصویب کند تا بر اساس همان معیارها حرکتی روبهجلو داشته باشیم، ما برای بهبود کار خود از ارزیابی استقبال خواهیم کرد.
جهانبخش با بیان اینکه اکنون حدود ۳۰ نیرو کم داریم، افزود: طرحهای قرآنی را آماده کردهایم و در صورت جلب نظر کمیسیون فرهنگی در صحن شورا آنها را ارائه خواهیم کرد.
وی در ادامه به بیان عملکرد مختلف این سازمان از سال ۹۳ تا کنون درزمینههای مختلف پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر همکاری با نهادهای دیگر، سابقه ۲۶۶ برنامه در یک سال را نیز دارد و درزمینهٔ فعالیتهای قرآنی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، آموزش همگانی، همایشها، جشنوارهها و المپیادها، فرهنگی شهروندی، ورزش شهروندی در مناطق مختلف بندرعباس فعالیت داشته است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: این سازمان رویکرد معنوی محور در بیشتر موارد داشته است و اگر قرار بود برنامههایش تنها با چاپ بنر باشد بودجه اختصاص یافته به این سازمان باید کاهش میافت اما در برخی موارد هنرمند یا ورزشکاری تنها درخواست چاپ بنر را دارد که برای حمایت از وی این کار را صورت میدهیم.
وی با اشاره به اینکه کاهش هزینهها را در پیشگرفته و در همین راستا جشنها را محله محور کردهایم، خاطرنشان کرد: باوجوداینکه مسئولیتهای اجتماعی به این سازمان تکلیف نشده است، از سال گذشته فعالیتهای اجتماعی این سازمان را نیز گسترش دادهایم و فعالیتهای اجتماعی متعددی در محلات مختلف بندرعباس با مشارکت شهروندان در حال صورت گرفتن است.
جهانبخش با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است و از طریق فضای مجازی نیز امور فرهنگی را اجرایی کرده است، عنوان کرد: همچنین فعالیتهای پژوهشی این سازمان در سرای محلات و فرهنگسراها هم در محلات مختلف شهر صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تعامل با انجمنهای هنری از دیگر اقدامات انجام شده این سازمان است، اضافه کرد: هرگونه مکاتباتی که در این جهت با اداره کل فرهنگ و ارشاد داشتهایم نگاهی به همکاری از آن سو نبوده است و ما نمیتوانیم در این زمینه دخالت کنیم زیرا انجمنهای هنری وابسته ارشاد هستند و ما اجازه ورود نداریم و از گروهها و انجمنهای هنری درخواست کردهایم برای درخواست همکاری از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه کنند.
جهانبخش با بیان اینکه بودجه این سازمان برای تیمهای ورزشی مشخص شده اعلام شده است، ابراز کرد: باشگاه ورزشی شهرداری بندرعباس نیز مجوزش را گرفته است و در تلاش بودیم تا در هفته تربیتبدنی آن را افتتاح کنیم که با توجه به مشکلات تجهیزاتی به زمان دیگری موکول شد.
نظر شما