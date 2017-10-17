دختر تکواندوکار قمی مدال برنز مسابقات جوانان کشور را کسب کرد

فرناز امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات تکواندوی جوانان و بزرگسالان کشور در بخش بانوان جام سفیر کره جنوبی در تهران به پایان رسید و خوشبختانه توانستم مدال برنز این مسابقات را به دست بیاورم.

وی افزود: در این مسابقات من با ۴ مبارزه مقام سوم را کسب کردم به طوری که در بازی اول با قرعه استراحت مواجه شدم و در بازی دوم مقابل تکواندوکار استان ایلام رؤیا مولایی که بازیکن قدر و خوبی بود عملکرد مطلوبی داشتم و ۱۲ بر ۵ وی را شکست دادم.

تکواندوکار مدال آور تیم تکواندوی استان قم گفت: مولایی تکواندوکار سرسخت و صاحب عنوانی بود به طوری که از عناوین وی می‌توان به برنز قهرمانی کشور و دانشجویان اشاره کرد اما خوشبختانه در باربر وی، همه چیز خوب پیش رفت و توانستم به مرحله بعد صعود کنم.

امینی بیان داشت: مبارزه سوم من با فرنگیس نوروزیان از مازندران بود که این مسابقه را با پیروزی ۱۰ بر ۴ به پایان رساندم و در بازی چهارم با کیانا اخوان ملی پوش استان البرز که دارنده عناوین مختلف از جمله نایب قهرمانی جام ریاست جمهوری بود بازی کردم که با ناداوری و بی عدالتی از سوی ناظر زمین نتوانستم به فینال برسم.

وی عنوان کرد: در این مسابقه به دلیل پاک کردن ۲ ضربه صورت مسلم و حذف ۶ نمره و با توجه به فشاری که از سوی تیم کرج به زمین مسابقه وارد می‌شد ۲ ضربه صورت مسلم من پاک شد و با دو اخطار نتیجه را ۲ بر ۱ واگذار کردم و از راهیابی به مرحله‌ی فینال باز ماندم و ناداوری در ناکامی‌ام در صعود به فینال نقش داشت.

تکواندوکار قمی تصریح کرد: امیدوارم با کسب این مدال توانسته باشم بخش کوچکی از زحمات اساتید زحمت کش و عزیزم استاد حجتی و استاد یقینی نائب رئیس هیئت تکواندوی استان قم که مرا بسیار حمایت کردند جبران کرده باشم و از تمامی کسانی که من را حمایت کردند تشکر می‌کنم.