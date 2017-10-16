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۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

نماینده مردم جنوب ایلام در مجلس خبر داد:

احداث فرودگاه در شهرستان دره شهر/جنوب استان نیازمند توسعه

احداث فرودگاه در شهرستان دره شهر/جنوب استان نیازمند توسعه

ایلام- نماینده شهرستان های دهلران، آبدانان،دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرودگاه در شهرستان دره شهر احداث می شود، گفت: جنوب استان نیازمند توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر کاظم زاده امروز در بازدید معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران از محل پروژه پیشنهادی فرودگاه دره شهر اظهار داشت: احداث فرودگاه در جنوب استان با توجه به جمعیت ،توپوگرافی منطقه، جاذبه های متعدد گردشگری و فرهنگی، مسیر تاریخی راه کربلا ، مسیر پلدختر و دهلران با توجه به نزدیکی این منطقه و تبادلات کشور ایران با کشور عراق ضروری به نظر می رسد.

وی گفت:  با توجه به زیرساخت های ضعیف در زمینه راه های جاده ای ،ریلی و هوایی و تصور مردم مبنی بر اینکه در طی سال های آتی و اعتبارات اندک نمی توانند صاحب یک جاده مناسب برای ارتباط با مرکز کشور شوند احداث فرودگاه  بهترین گزینه برای ارتباط با مرکز کشور است.

کاظم زاده تصریح کرد: مسیر شرقی و غربی بودن این باند، تسطیح و ارتفاع مناسب باعث می شود منطقه دره شهر یکی از گزینه های بسیار مثبتی است.

وی گفت: نهایتا شرکت فرودگاه ها کشور تمام جوانب سنجیده و ضمن ارزیابی با طرح توجیهی مناسب مکان فرودگاه احداث می شود.

نماینده شهرستان های دهلران، آبدانان،دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی  افزود: کشور بزرگی به وسعت ایران ضرورت بسیاری به توسعه حمل و نقل در زمینه های مختلف ریلی، هوایی و جاده ای دارد. کشورهای پیرامون مزیت ترانزیتی هوایی ما را با ایجاد دسترسی ها روز به روز کمرنگ می کند.

وی تصریح کرد: ما باید در مسئله احداث فرودگاه ها در نقاط نیاز کشور فارغ از لابی های های سیاسی بر اساس نیاز منطقه بر اساس اقتصادی ترین و بهینه ترین نیاز فعالیت اقتصادی متمرکمز کنیم.

وی با اشاره به اینکه جمع بندی در نهایت منتج به احداث فرودگاه در جنوب استان می شود، گفت: امروز باید به این مزیت کشور بیش از گذشته نگاه کنیم امروز بحث ترانزیت یکی از منابع درآمدی در کشور ما است.

وی گفت:  ما نتوانستیم آنطور که باید و شایسته کشور است از این مزیت استراتژیک کشور در مزنیه هوایی استاده کنیم هرچند الان تا حدودی حمل و نقل هوایی در حد مقدورات استفاده می شود و درآمد هوایی نسیب کشور می شود.

کاظم زاده تصریح کرد:  ما در افق ۱۴۰۴ در خیلی از زمینه ها منجمله همین بحث هوایی می خواهیم درآمدی برای منطقه داشته باشیم و احداث همچنین فرودگاه های به این مسئله کمک می کند.

علی اکبر شفیع زاده فرماندار دره شهر نیز گفت: موقعیت مناسب و مرکزیت این شهرستان در بین شهرستان های همجوار، وجود جاذبه های متعدد تاریخی و گردشگری و استقبال گردشگران از این جاذبه های تاریخی، حجم بالای تولیدات کشاوزی و باغی، با توجه به سیاست های شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مبنی بر احداث فرودگاه های کم هزینهبرای برطرف کردن نیازهای مردم ضروری به نظر می رسد.

کد مطلب 4115914

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