فرودگاه دره شهر در صورت توجیه اقتصادی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اکبری امروز در حاشیه بازدید از محل پیشنهادی فرودگاه دره شهر گفت: مطالعات در این زمینه آغاز و در صورت توجیه اقتصادی فرودگاه دره شهر احداث می شود.



وی اظهار کرد: با توجه به بافت و تعداد جمعیت منطقه این اجرای این پروژه دور از ذهن نیست.

اکبری افزود: مسلما با توجه به ظرفیت های موجود منطقه و جنوب استان ایلام نیاز به یک فرودگاه دارد.

وی تصریح کرد: در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ایده ای برای احداث فرودگاه های کم هزینه در نظر گرفته شده که کاری برای برطرف کردن نیازهای مردم داشته باشیم.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگا هها و ناوبری ایران تصریح کرد: این نقطه هم یکی از نقاطی است که به عنوان گزینه روی آن نظر دهی خواهد شد.