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۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۸

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران:

فرودگاه دره شهر در صورت توجیه اقتصادی احداث می شود

فرودگاه دره شهر در صورت توجیه اقتصادی احداث می شود

ایلام-معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران گفت: فرودگاه دره شهر در صورت توجیه اقتصادی احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  سعید اکبری امروز در حاشیه بازدید از محل پیشنهادی فرودگاه دره شهر گفت: مطالعات در این زمینه آغاز و در صورت توجیه اقتصادی فرودگاه دره شهر احداث می شود.
 
وی اظهار کرد: با توجه به بافت و تعداد جمعیت منطقه این اجرای این پروژه دور از ذهن نیست.

اکبری افزود: مسلما با توجه به ظرفیت های موجود منطقه و جنوب استان ایلام نیاز به یک فرودگاه دارد.

وی تصریح کرد:  در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ایده ای برای احداث فرودگاه های کم هزینه در نظر گرفته شده که کاری برای برطرف کردن نیازهای مردم داشته باشیم.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگا هها و ناوبری ایران تصریح کرد:  این نقطه هم یکی از نقاطی است که به عنوان گزینه روی آن نظر دهی خواهد شد.

کد مطلب 4115935

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