خروج صنایع آلاینده شهرآفتاب کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدسعید ایزدی گفت: در نهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیته ای برای اجرای مفاد مصوبه سال ۹۴ این شورا مبنی بر لزوم خروج صنایع آلاینده از شهر آفتاب، تشکیل شد.

وی با اشاره به حضور مدیران آستان مقدس امام خمینی (ره) در جلسه شورای عالی شهرسازی اظهار داشت: در این جلسه، آستان گزارشی از روند اجرای مفاد هشتگانه ارائه کرد و موانع در مسیر اجرای آن مثل تعیین محدوده ها، حریم‌ها و تداخل هایی که با شهرهای اطراف دارد، مطرح شد.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تصرفات و تغییر کاربری های این شهر، افزود: عمده کاربری های شهر آفتاب معطوف به مرقد مطهر، فرهنگی، فضای سبز و بخش کوچکی مسکونی است؛ اما متأسفانه کاربری های صنعتی از گذشته در آن وجود دارد که بخشی از آن، به خارج از محدود انتقال داده شده است.

وی ادامه داد: ساخت و ساز هایی در حریم هم انجام شده که در حال ساماندهی است و بحث خروج صنایع آلاینده و تثبیت فضای سبز، در اولویت شهر آفتاب است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه این مجموعه دارای پهنه گسترده ای در جنوب شرقی تهران است و نقش کلیدی در حد فاصل شهر تهران و مجموعه فرودگاهی امام خمینی (ره) دارد، تصریح کرد: مقرر شد کارگروه ویژه ای ذیل شورای عالی تشکیل شود و مفاد ۸ گانه را پیگیری و به دستگاه ها گزارش کند.