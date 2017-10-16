۵۱۴ هزارتن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد

جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نیمه نخست استان میزان صادرات کالا از استان ۵۱۴ هزار تن به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار بود افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۳۸ درصد کاهش و از لحاظ ارزش دلاری دو درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت میزان واردات استان از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان از لحاظ وزنی ۲۲۷ هزار تن و از لحاظ ارزش دلاری ۳۸۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۳.۸ درصد رشد و از لحاظ ارزش دلاری ۱۶ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: بنابراین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در نیمه نخست امسال تراز تجاری به میزان ۷۶ میلیون دلار بهبود یافته است.

گمرک پیرانشهر رتبه نخست در بین گمرکات استان در بخش صادرات را به خوداختصاص داد

وی با اشاره به اینکه سهم ارزشی صادرات گمرکات استان ۱۷۴ میلیون دلار معادل ۸۰ درصد ‌و بازارچه‌های استان ۵۰ میلیون دلار معادل ۲۰ درصد بوده است افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته در گمرکات چهار دهم درصد و در بازارچه‌های مرزی ۹ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی تصریح کرد: مبادی عمده صادرات استان به ترتیب اولویت از گمرکات پیرانشهر با ۳۲ درصد، گمرک ارومیه ۱۹، بازارچه پیرانشهر ۱۶، گمرک بازرگان ۱۵ درصد و نیز گمرک مهاباد هشت درصد بوده و کمترین آن از گمرک سردشت، رازی و سرو با صفر درصد است.

وی با اشاره به مبادی رشد صادرات استان اظهار داشت: در این رابطه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ارزش دلاری صادرات در گمرک مهاباد با ۳۱۰ درصد، بازارچه پیرانشهر ۳۳ درصد، گمرک بازرگان منفی ۱۷ درصد، گمرک ارومیه منفی ۱۱ درصد و بازارچه کیله سردشت با منفی ۲۶ درصد بوده است.

اسکندری با اشاره به اینکه سهم ارزشی واردات گمرکات استان ۳۶۷ میلیون دلار معادل ۹۷ درصد و بازارچه‌ها ۱۳ میلیون دلار با سه دلار است گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در گمرکات ۱۵ درصد و در بازارچه‌ها ۳۴ درصد کاهش داشته‌اند.

وی گفت: مبادی دارای عمده واردات استان از طریق گمرکات بازرگان با ۷۹ درصد و ارومیه ۱۳ درصد صورت گرفته و سایر گمرکات و بازارچه‌ها سهم ناچیزی در واردات داشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی بیان کرد: از بین گمرکات و بازارچه‌های استان، گمرک سرو، بازارچه تمرچین و گمرک ارومیه از لحاظ ارزش دلاری نسبت به سال گذشته از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و سایر گمرکات و بازارچه‌ها روند کاهش داشته‌اند.

عراق بازار اول کالاهای صادراتی آذربایجان غربی است

وی با اشاره به تحلیل کشورهای هدف صادراتی در نیمه نخست امسال اظهار داشت: در این رابطه کشور عراق با جذب ۶۶ درصد کالاهای صادراتی استان و کشور ترکیه با ۲۵ درصد و در مجموع با ۹۱ درصد، همچنان جزو بازارهای نخست هدف صادراتی استان بوده و سایر کشورها سهم ناچیزی در این زمینه دارد.

اسکندری گفت: در مقایسه آماری ارزش دلاری صادرات شش ماهه امسال در مقایسه با مشابه سال گذشته، رشد صادرات به کشورهای آذربایجان، پاکستان و ترکیه رخ داده اما در عین حال در بازار کشور افغانستان دچار کاهش ۱۲ درصدی هستیم.

وی با اشاره به صادرات بخش کشاورزی افزود: در این رابطه بیشترین ارزش صادراتی امسال خرما به ارزش ۵.۱۱ میلیون دلار بوده که محصول استان نیست اما از گمرکات آذربایجان‌غربی ترخیص می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: از جمله محصولات کشاورزی که جزو عمده کالاهای تولیدی و صادراتی استان است شامل محصولات هندوانه، گردو، آلو، گوجه تازه، بادام بدون پوست و سیب تازه بوده که در ۶ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب از لحاظ ارزشی هندوانه، آلو و گوجه به ترتیب ۱۵۴ و ۳۷۳ درصد افزایش و سیب ۳۵ درصد کاهش صادرات داشته‌اند.

وی تصریح کرد: از دیگر محصولات کشاورزی استان بادام و گردو بوده که هر یک صادراتی به ارزش یک و یک و نیم میلیون دلار داشته‌ و از این محصولات در مدت مشابه سال گذشته صادر نشده بودند.

امسال بیشترین سهم ارزشی واردات آذربایجان‌غربی از ترکیه انجام شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال، بیشترین سهم ارزشی واردات استان از کشور همسایه یعنی ترکیه با ۷۱ درصد بوده است افزود: کشور ترکیه به لحاظ سهم وزنی ۷۷ درصد و به لحاظ سهم ارزشی ۷۱ درصد واردات را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به عمده کالاهای وارداتی استان در نیمه نخست امسال گفت: در این زمینه نیز موز سبز تازه یا خشک کرده، تخته‌های فیبری از چوب، نخ چند لا یا کابله، موتور گیربکس آسانسور، پرتقال تازه خشک شده، کمباین و اجزا و قطعات تریلرها و نیمه تریلرها از جمله محصولات وارداتی بوده است.

وی گفت: در مقایسه آماری ارزش دلاری صادرات ۶ ماهه ۹۶ در مقایسه با مشابه سال گذشته، شاهد رشد واردات از کشور آلمان بوده و کاهش واردات از چین به میزان ۵۸ درصد، اکوادور ۱۸ و ایتالیا به میزان هفت درصد از لحاظ ارزشی هستیم.

اسکندری با اشاره به اینکه بیشترین سهم ارزشی واردات استان از کشور همسایه یعنی ترکیه با ۷۱ درصد است بیان کرد: این مورد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته و کشور اکوادور دومین کشور با پنج درصد سهم ارزشی واردات با محصول موز بوده است.

وی اظهار داشت: این محصول با اختصاص بالاترین سهم ارزشی واردات با ۱۵ درصد جزو نخستین و عمده‌ترین محصولات وارداتی استان به شمار می‌رود.