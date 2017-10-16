۴ میلیارد ریال بودجه برای تهیه تجهیزات پزشکی صحنه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امید عبدی معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امروز دوشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی که در شهرستان صحنه برگزار شد، اظهار داشت: ۵ قلم از اقلام تجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان صحنه از جمله آندوسکوپ، اکو پرتابل، انکوباتور پرتابل، اسپیرومتری و... در فرایند مناقصه است و به زودی وارد شهرستان می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: ۴ میلیارد ریال بودجه برای تهیه تجهیزات پزشکی شهرستان صحنه منظور گردیده است.

روشنی دیگر عضو هیئت رئیسه دانشگاه نیز در این نشست اظهار داشت: ۷ متخصص در شهرستان صحنه به مردم شهرستان خدمت می‌کنند و ما از وزارت بهداشت متقاضی افزودن ۵ متخصص در رشته های زنان و زایمان، بیهوشی، جراحی عمومی، رادیولوژی و اطفال برای این شهرستان شده‌ایم.

وی بیان کرد: بیمارستان صحنه در شش ماه اول سال با ۲۸ تخت فعال و ۳۸۹ عمل جراحی و بستری کردن ۸۱۵ نفر به ۳۲ هزار بیمار اورژانسی خدمت کرده است.

علی الماسی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این نشست گفت: تشکیل مجمع خیرین بیمارستان ظرفیت نهفته شهرستان برای توسعه سلامت است.

وی افزود: درمناطق روستایی استان، طرح روستاهای توسعه یافته را دنبال می کنیم و نیاز به مشارکت همه داریم.

اردلان نیز در این نشست افزود: با جذب ۴۰۰ نفر قبلی و ۳۳۰ نفر که در مراحل اداری است مشکل بدنه کارشناسی بهداشت در استان حل می شود و با توجه به فصل فارغ التحصیلی پزشکان عمومی با جذب تعداد مورد نیاز ، به سراسر استان اعزام می شوند.

وی بیان کرد: ۵۱ پروژه بهداشت در دو فاز و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال در حوزه انتخابیه دکتر سلیمانی در حال اجراست که از این تعداد ۱۸ پروژه در صحنه قرار دارد.

اختری، مدیر پروژه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار داشت: پروژه های تکمیلی ساخت هوا ساز بیمارستان و مرکز غربالگری سرطان در این شهرستان در حال اجراست.

وی افزود: تعدادی از پروژه های زیر ساختی بهداشتی شهرستان به منظور برگزاری مناقصه آماده شده که پس از طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد.

احمدی، مدیر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: ۷ پروژه عمرانی در شهرستان صحنه فعال است و تا پایان سال به اتمام رسیده و تحویل مردم شهرستان می شود.

نصرتی، مدیر مالی نیز بیان کرد: میزان تخصیص تجهیز بیمارستان معاون صحنه ۴۰ میلیارد ریال است که در قالب اوراق خزانه اسلامی است و در بهمن ماه وصول می شود.

وی گفت: تمام اعتبارات مورد نیاز شبکه تامین اعتبار شده و درحال حاضر هیچگونه درخواست ضروری بلاتکلیفی وجود ندارد و کارانه پرسنل و پزشکان هماهنگ با سایر شهرستانها از محل نقدینگی پرداخت شده است.