رویکرد فراجناحی در چینش تیم اقتصادی استان مرکزی خواهم داشت

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: این روزها استان مرکزی در انتظار آغاز به کار استانداری است که با طیف مختلفی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در این استان روبرو بوده و استان به ویژه در حوزه اقتصاد و صنعت و کارگری، نیازمند اتخاذ تصمیمات اصولی و عملیاتی است.

طبیعتا امروز مردم، فعالان بخشی خصوصی، سرمایه گذاران، اصحاب فرهنگ و هنر، ورزش و رسانه های استان و سایرین منتظر آن هستند که بدانند استاندار جدید در عرصه های مختلف چه نگاه و رویکردهایی را دنبال می کند و از برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت وی مطلع شوند.

خبرگزاری مهر استان مرکزی در گفت و گویی با سید علی آقازاده، استاندار منتخب مرکزی از سوی هیات دولت دوازدهم، مسائل ذکر شده را مطرح کرده است که در ادامه می خوانید.

جناب استاندار وضعیت کنونی صنعت و اقتصاد استان مرکزی را به عنوان مهمترین دغدغه فعلی این ستان چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت استان مرکزی در حوزه صنعتی و اقتصادی هم اکنون دچار چالش ها و تلاطم هایی است و صنایع بزرگ استان که صنایع مادر نیز هستند با مساله مواجه شده اند. بسیاری از این صنایع می توانند بخش مهمی از نیاز کشور را در حوزه های مختلف رفع کنند اما به دلایل مختلف و متعدد دچار مشکل هستند.

بخشی از این موضوع به شرایط کلی اقتصاد کشور باز می گردد که باید قبول کنیم این شرایط امروز طوری است که نمی توانیم انتظار داشته باشیم تولید و صنعت با مشکل مواجه نشود.

در سال های گذشته ما شاهد واردات بی رویه کالا و محصولاتی بودیم که توان تولید آنها در داخل وجود داشت و همین مساله موجب تعطیلی بخش عمده ای از واحدهای صنعتی و به وجود آمدن بحران در صنایع شد.

معتقدم در واگذاری بخشی از صنایع از سوی دولت به بخش خصوصی مطالعه اصولی و کارشناسی انجام نشد و شاهدیم که امروز در استان نیز بخشی از واحدهای صنعتی بزرگی که با مشکل مواجه شده اند، کارخانجات واگذار شده به بخش خصوصی هستند. در حقیقت سوء مدیریت سبب شد بخش خصوصی نتواند اهداف واگذاری ها و خصوصی سازی را تامین کند.

امروز ما با همین امکانات موجود و شرایط کنونی باید بتوانیم وضعیت اقتصاد استان را بهبود ببخشیم و فعال شدن صنایع را رقم بزنیم، این مساله نیز نیاز به کار کاشناسی و برنامه ریزی صحیح دارد.

در سال های اخیر انتقادات بسیاری به عملکرد تیم اقتصادی استان از سوی صاحب نظران، نمایندگان مجلس استان و منتقدان مطرح شده است. در زمینه چینش تیم اقتصادی استان چه رویکری را دنبال می کنید؟

در حوزه اقتصادی قائل به این هستم که اقتصاد، جدای از سیاست، ساختار و ادبیات و ساز و کار ویژه خود را می طلبد. وقتی صحبت از تیم اقتصادی می شود بایستی این تیم علم، دانش و درک بالایی از مسائل اقتصادی داشته باشد و بتواند فارغ از هرگونه گرایش و منافعی، تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.

منظور شما این است که نگاه فراجناحی در چینش تیم اقتصادی استان دارید؟

بله. نگاه من به مسائل اقتصادی و صنعتی استان کاملا اجرایی و تخصصی است و در این رابطه با کسی در رودربایستی قرار ندارم، در کل کشور نیز باید مسائل اقتصادی، فراجناحی و به دور از تفکرات سیاسی نگریسته شود.

دولت امروز همین رویکرد را دارد و من نیز به پیاده سازی این سیاست دولت عمیقا معتقد هستم، چراکه اگر نگاه اجرایی و رفع مشکل و به دور از سیاسی کاری وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

در رابطه با مدیران استان نظر شما به کارگیری چه افرادی در راس امور است؟

در رابطه با مدیران حوزه های مختلف در استان، نگاه من این است که باید مسئولان دستگاه ها به دور از حاشیه پردازی و همراه با سیاست های دولت حرکت کنند و اگر مدیری این روند را نداشته باشد و نتواند در چارچوب سیاست های دولت وظایف خود را به بهترین نحو به انجام برساند، بهتر است شخصا قبل از اینکه کنار گذاشته شود، خود از مسئولیت کناره گیری کند.

در ارتباط با بررسی عملکرد مدیران استان، تیم ارزیاب تشکیل خواهد شد تا وضعیت اقدامات انجام شده دستگاه های اجرایی را بررسی کند، چرا که امروز ما نیازی به گفتاردرمانی و مباحث کلامی نداریم، بلکه باید صد در صد اجرایی و عملیاتی اقدام کنیم و عمل گرا باشیم.

در حال حاضر در حوزه ورزش، استان مرکزی با مشکلات مختلفی روبرو است، فقدان امکانات لازم در نقاط مختلف استان، عدم حمایت صنایع از ورزش استان و همچنین مشکل باشگاه داری شهرداری ها و سایر مسائل موجود. با توجه به اینکه شما سال ها است در وزارت ورزش و جوانان در سمت های مختلف مشغول به فعالیت هستید، در این زمینه چه برنامه هایی را دنبال می کنید؟

در حوزه ورزش باید ابتدا زیرساخت های استان فراهم شود، استان مرکزی در مقایسه با دیگر استان های کشور از این نظر وضعیت مطلوبی ندارد و از نظر زیرساخت های ورزشی در جدول مربوطه جزو استان های رده آخر و یکی از محروم ترین استان ها است.

در ارتباط با باشگاه داری دولتی در استان نیز باید گفت که امروز در دنیا تیم داری در کشورهای پیشرفته دنیا عملا در اختیار دولت نبوده و کاملا خصوصی است که بخش بزرگی از اقتصاد را نیز به خود اختصاص داده است. صنایع استان با توجه به آلایندگی و تاثیراتی که دارند، بایستی در این زمینه فعال شوند و از ورزش حمایت کنند.

تجربه نشان می دهد وابسته بودن باشگاه ها به سیستم دولتی در نهایت آنها را به زمین خواهد زد، اما در بخش خصوصی با وجود نوساناتی که ممکن است به وجود بیاید، در نهایت، افت و خیزها و رقابت ها با موفقیت مواجه خواهد شد، بنابراین دولت ابتدا باید زیرساخت های ورزش را ایجاد کند و سپس فعالیت های ورزشی را به دست بخش خصوصی بسپارد.

طی چند سال اخیر پر رنگ شدن دغدغه های اقتصادی استان مرکزی و پرداختن به این موضوع، موجب شد امور اجتماعی و فرهنگی کمی در حاشیه قرار گیرد. در پی آن شاهد افزایش آمار برخی معضلات از جمله اعتیاد، طلاق و در نهایت افول سرمایه اجتماعی بودیم. شما در این رابطه برای حل مشکل چه رویکردی دارید؟

من معتقدم که مسائل اجتماعی امروز جامعه ما غیرمرتبط با مباحث اقتصادی نیست و کاملا با یکدیگر در پیوند هستند، از سال ۹۰ که اقتصاد کشور دستخوش آسیب و نوسان شد، از همان زمان شاهد افزایش معضلات اجتماعی همچون طلاق و... بودیم.

در این رابطه باید زمینه اشتغال و در کنار آن زیرساخت فعالیت های سالم از جمله ورزش و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود تا بتوانیم در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها گام برداریم.

در حقیقت مسائل اجتماعی به عنوان طیفی از مباحث که بی ارتباط با دغدغه های اقتصادی نیست، باید مورد بررسی قرار گیرد و سایر عوامل بروز این مسائل نیز ریشه یابی و برای رفع آن برنامه ریزی شود.