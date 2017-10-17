طوفان و باد شدید خراسان شمالی را فرا گرفت/وزش باد باسرعت۷۴کیلومتر

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی باد شدید و طوفان در خراسان شمالی تا فردا سه‌شنبه ادامه دارد.

مجتبی جلالی افزود: همچنین باوجود کاهش ۱۰ درجه دمای هوا در برخی مناطق (به‌ویژه نوار شمالی) بارش پراکنده باران و در ارتفاعات احتمال برف پراکنده و مه پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش شدید باران از مردم می‌خواهیم تا از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه و اسکان در این مکان‌ها به‌شدت پرهیز کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به اینکه سرعت باد ۷۴ کیلومتر در ساعت است، ‌تأکید کرد: لازم است اقدامات ایمنی و پیشگیرانه در این زمینه انجام شود.

نصرتی اظهار کرد: در حال حاضر بیشینه دمای خراسان شمالی ۱۳ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن ۲ درجه سانتی‌گراد است.