طوفان و باد شدید خراسان شمالی را فرا گرفت/وزش باد باسرعت۷۴کیلومتر

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی باد شدید و طوفان در خراسان شمالی تا فردا سهشنبه ادامه دارد.
مجتبی جلالی افزود: همچنین باوجود کاهش ۱۰ درجه دمای هوا در برخی مناطق (بهویژه نوار شمالی) بارش پراکنده باران و در ارتفاعات احتمال برف پراکنده و مه پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: با توجه به پیشبینی بارش شدید باران از مردم میخواهیم تا از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه و اسکان در این مکانها بهشدت پرهیز کنند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به اینکه سرعت باد ۷۴ کیلومتر در ساعت است، تأکید کرد: لازم است اقدامات ایمنی و پیشگیرانه در این زمینه انجام شود.
نصرتی اظهار کرد: در حال حاضر بیشینه دمای خراسان شمالی ۱۳ درجه سانتیگراد و کمینه آن ۲ درجه سانتیگراد است.
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