محور نهاوند - آورزمان - ملایر ردیف اعتباری مستقل ملی گرفت

حبیب نادیان رفیع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محور نهاوند - آورزمان - ملایر ۴۲ کیلومتر است، گفت: با کمک استاندار همدان، نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری در وزارتخانه امسال ردیف اعتباری مستقل ملی برای این محور اخذ شد.

وی با بیان اینکه امسال در کل کشور با توجه به کمبود اعتبارات کمتر از ۱۰ پروژه ردیف اعتبار ملی گرفته اند که یکی از آن ها محور نهاوند - آورزمان - ملایر است، گفت: طی سالهای گذشته از طریق اعتبارات سازمان راهداری و ردیف رفع نقاط حادثه خیز حدود ۸ کیلومتر از این محور زیر پیمان رفت.

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان همدان عنوان کرد: در حال حاضر ۴ کیلومتر از این محور آسفالت شده و ۴کیلومتر دیگر نیز در حال عملیات اجرایی است.

وی در توضیح این سئوال که مقرر شده بود اردیبهشت امسال عملیات اجرایی تعریض این محور آغاز شود و چه اقدامی برای ایمن سازی این محور انجام شده است، گفت: محور نهاوند - فیروزان در دست تعریض است.

نادیان رفیع با بیان اینکه محور نهاوند - آورزمان از محورهای بسیار حادثه خیز استان همدان است که امسال ۲۳ نفر کشته برجای گذاشته است، گفت: در صورت جذب اعتبارات تخصیصی ۸ کیلومتر از این محور حداکثر تا خرداد سال آینده ۴ خطه می‌شود.

وی با بیان اینکه اسناد مناقصه آماده شده و ردیف اعتبارات ملی اختصاص یافته است، گفت: تا تیرماه سال ۹۷، به شرطی که اعتبارات مورد نیاز تخصیص داده شود ۸ کیلومتر از محور نهاوند - آورزمان - ملایر تا سه راهی «اوشوند» ۴خطه خواهد شد.

نادیان رفیع در خصوص سه راهی روستای شعبان در نهاوند و اجرای زیرگذر این محور نیز گفت: مطالعات زیر گذر شعبان از طریق اداره کل راهداری انجام و برآوردها صورت گرفته و در انتظار ابلاغ اعتبار برای اجرا هستیم.